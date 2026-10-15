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Benko hat Gefängnis verlassen!

Ein Mann im grauen Anzug verlässt mit Justizbeamten einen Raum im Landesgericht Innsbruck.
© APA/WOLFGANG EDER
Für René Benko beginnt ein neuer Abschnitt im Hausarrest: Der gefallene Millionen-Pleitier erhielt die Fußfessel und verließ am Donnerstag die Justizanstalt Innsbruck.
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Der Antrag auf die Fußfessel wurde am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht bewilligt. Nach nur 22 Minuten konnte René Benko den Verhandlungssaal 125 verlassen, um den Wechsel von der Untersuchungshaft in den Hausarrest vorzubereiten.

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Fußfessel: Benko hat Gefängnis verlassen

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Ein Mann im grauen Anzug geht durch einen Flur, im Vordergrund ein Polizist mit Weste.
Der bisher in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer René Benko bekommt die Fußfessel. Ein entsprechender Antrag auf Überstellung in den elektronisch überwachten Hausarrest wurde Mittwochvormittag bei einer Haftprüfungsverhandlung am Innsbrucker Landesgericht bewilligt. Im Bild: Rene Benko am Mittwoch, 14. Oktober 2026 nach der Verhandlung am Landesgericht Innsbruck. © APA/WOLFGANG EDER

Entscheidung am Innsbrucker Landesgericht

Am Donnerstag ging es schließlich schnell. Laut Medienberichten verließ Benko am frühen Vormittag die Justizanstalt Innsbruck und machte sich auf den Weg in sein neues Quartier.

Umzug in Innsbrucker Mietwohnung

Für den gefallenen Millionen-Pleitier soll es in einer angemieteten, 60 Quadratmeter große Wohnung in einem schicken Stadtteil in Innsbruck weitergehen. Dort wird er nun seinen Hausarrest verbringen.

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