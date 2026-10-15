Tirol
Benko hat Gefängnis verlassen!
Der Antrag auf die Fußfessel wurde am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht bewilligt. Nach nur 22 Minuten konnte René Benko den Verhandlungssaal 125 verlassen, um den Wechsel von der Untersuchungshaft in den Hausarrest vorzubereiten.
Fußfessel: Benko hat Gefängnis verlassen
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Entscheidung am Innsbrucker Landesgericht
Am Donnerstag ging es schließlich schnell. Laut Medienberichten verließ Benko am frühen Vormittag die Justizanstalt Innsbruck und machte sich auf den Weg in sein neues Quartier.
Umzug in Innsbrucker Mietwohnung
Für den gefallenen Millionen-Pleitier soll es in einer angemieteten, 60 Quadratmeter große Wohnung in einem schicken Stadtteil in Innsbruck weitergehen. Dort wird er nun seinen Hausarrest verbringen.
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