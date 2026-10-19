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Rot-Rot-Grün

Berlin: Verhandlungen für dunkelrote Regierung laufen

Alexander Maximilian Eiber
von
Drei Personen halten eine Pressekonferenz hinter einem weißen Tisch mit mehreren Mikrofonen.
© IMAGO/Anadolu Agency
Linke, SPD & Grüne entscheiden über Koalition in der deutschen Hauptstadt.
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In der deutschen Hauptstadt läuft alles auf eine dunkelrote Regierung zu. Die Wahlsieger von der Linkspartei, die SPD und die Grünen schmieden an einem Bündnis für die deutsche Hauptstadt.

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Eine Grundsatzeinigung zwischen den drei Parteien gibt es bereits. Und das, obwohl die Linke in Berlin immer wieder unter schwerem Antisemitismus-Verdacht steht. Jüngst wurde sogar Vanessa Emde (45) in die Fraktion der Linkspartei aufgenommen. Emde sprach Israel mehrfach das Existenzrecht ab.

Brandmauer gegen Linke?

Warnungen vor einem rot-rot-grünen Bündnis kommen auch von Seiten der Union. CSU-Chef Markus Söder meinte mit Blick auf Berlin jüngst sogar, dass es eine Brandmauer nach links brauche, statt nach rechts zur AfD.

Ein Mann mit Brille sitzt auf einem Podium, im Hintergrund steht "DLT2026".
Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident. © IMAGO/Chris Emil Janßen

Dieser Tage kommen die Gremien der drei vielleicht baldigen Regierungsparteien zusammen, dann wird über die Koalition entschieden.

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