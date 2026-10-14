Großbrand
Bootsgaragen in Rust am See stehen in Flammen
Burgenland. Der Brand in der Ruster Bucht am Neusiedler See im Burgenland sorgte offenbar ab etwa 21.55 Uhr für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte. Wie ein der Redaktion vorliegendes Video zeigt, versuchen Feuerwehrkräfte den Großbrand vom Ufer aus sowie mit einem Kran zu bekämpfen. Mit mindestens drei Leitungen wird dabei versucht, gegen die Flammen vorzugehen.
Bootsgaragen brennen
© Leserreporter
Großeinsatz der Feuerwehren
Den vorliegenden Bildern zufolge sind wohl einige Bootsgaragen den Flammen zum Opfer gefallen. Bislang gibt es noch keine genaueren Informationen zur Hintergrund und Ursache des Feuers. Auch über eventuelle Verletzte liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine Berichte vor.
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Alarmstufe B3 ausgelöst
Auf der Homepage der Landeswarnzentrale Burgenland ist von einem "Großereignis" in Rust die Rede. Demnach wurde die Alarmstufe B3 für einen Gebäudebrand ausgelöst. Insgesamt dürften elf Feuerwehren mit 38 Fahrzeugen im Einsatz stehen, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.
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