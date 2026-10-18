Chihuahua stürzte 50 Meter in die Tiefe

Die Bergrettung fand das Tier nach kurzer Suche lebend. Äußerlich schien der Hund den Sturz weitgehend unverletzt überstanden zu haben.

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Gmunden. Ein Chihuahua ist am Samstag bei der Ewigen Wand in Bad Goisern rund 50 Meter abgestürzt. Die Bergrettung konnte den kleinen Hund wenig später lebend bergen. Äußerlich schien das Tier den Sturz weitgehend unbeschadet überstanden zu haben. Zwei Wanderer aus Wels waren mit ihrem Chihuahua auf dem Höhenweg bei der Ewigen Wand unterwegs, als der Hund plötzlich in die Tiefe stürzte. Laut Bergrettung fiel das Tier bis zum Fuß der Felswand.

Bergretter finden Hund nach kurzer Suche

Die Einsatzkräfte der Bergrettung Bad Goisern waren erst kurz zuvor von ihrer jährlichen Übung zurückgekehrt, als sie erneut alarmiert wurden. Ein Suchtrupp machte sich auf den Weg zur Absturzstelle und durchsuchte den betroffenen Bereich. Bereits nach kurzer Zeit gelang es den Bergrettern, den Chihuahua aufzuspüren. Zur Erleichterung der Besitzer war der Hund am Leben. Nach Angaben der Einsatzkräfte zeigte das Tier äußerlich keine schwerwiegenden Verletzungen. Angesichts der beträchtlichen Absturzhöhe war dies für die Helfer besonders bemerkenswert.

Die Bergretter konnten den Chihuahua schließlich wieder an seine Besitzer übergeben. Die beiden Wanderer aus Wels zeigten sich erleichtert über den glücklichen Ausgang des Einsatzes. Ob der Hund bei dem Sturz möglicherweise innere oder andere nicht unmittelbar erkennbare Verletzungen erlitten hatte, war zunächst nicht bekannt.