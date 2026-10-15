oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Neues Headquarter

Der DC Tower ist jetzt restlos ausgebucht

OR
von
DC Tower Wien Höchstes Gebäude
© APA
Jetzt zieht auch eine bekannte Marke in den Luxus Tower in Wien.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Elektronik-Riese packt seine Kisten und zieht um: MediaMarkt Österreich verlegt sein Hauptquartier in das Wiener Wahrzeichen, den DC Tower auf der Donauplatte.

100 Prozent Ökostrom

Mit stolzen 250 Metern Höhe und 60 Stockwerken ist der DC Tower der absolute Liebling der Wiener Skyline. Entworfen von Star-Architekt Dominique Perrault glänzt 100 Prozent Ökostrom und Photovoltaik. Rund 7.000 Arbeitsplätze sind am Standort.

Auch interessant

Jede zehnte Zuliefererstelle ist schon weg

Neue Gebühr: Millionen Österreicher müssen für E-Card zahlen

Media-Analyse 2026-I: 937.000 Leser pro Tag für ÖSTERREICH/oe24 in Print und Digital

MediaMarkt teilt sich das Gebäude ab sofort mit Top-Unternehmen aus Pharma, Finanzen und Luxus-Hotels.

Der Tower-Manager David Friedl jubelt über den prominenten Neuzugang: Das Gebäude ist damit restlos ausverkauft, also vollvermietet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ausbrecher in Belgien gefasst

Der DC Tower ist jetzt restlos ausgebucht

IMMOunited-Portal überzeugt den Markt

Teenager Antonelli wird Hamilton-Nachfolger

Zum Shopping nach Moskau

Neue Gebühr: Millionen Österreicher müssen für E-Card zahlen

Rapid bietet Pacult Kompromiss an

Jede zehnte Zuliefererstelle ist schon weg

Hervis mit neuem Logo und neuer Strategie

OP-Akte Mausi Lugner