Der DC Tower ist jetzt restlos ausgebucht

Jetzt zieht auch eine bekannte Marke in den Luxus Tower in Wien.

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Der Elektronik-Riese packt seine Kisten und zieht um: MediaMarkt Österreich verlegt sein Hauptquartier in das Wiener Wahrzeichen, den DC Tower auf der Donauplatte.

100 Prozent Ökostrom

Mit stolzen 250 Metern Höhe und 60 Stockwerken ist der DC Tower der absolute Liebling der Wiener Skyline. Entworfen von Star-Architekt Dominique Perrault glänzt 100 Prozent Ökostrom und Photovoltaik. Rund 7.000 Arbeitsplätze sind am Standort.

MediaMarkt teilt sich das Gebäude ab sofort mit Top-Unternehmen aus Pharma, Finanzen und Luxus-Hotels.

Der Tower-Manager David Friedl jubelt über den prominenten Neuzugang: Das Gebäude ist damit restlos ausverkauft, also vollvermietet.