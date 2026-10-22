Dieser Philips-Airfryer ist jetzt bei Amazon im Angebot!

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Knusprige Pommes, saftiges Hähnchen und frisches Gemüse – und das alles gleichzeitig zubereiten? Mit dem Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series wird genau das möglich! Die Heißluftfritteuse begeistert mit zwei getrennten Garkörben, großzügigen 9 Litern Fassungsvermögen und zwölf praktischen Kochfunktionen. Besonders interessant: Bei Amazon gibt es den beliebten Küchenhelfer aktuell als zeitlich begrenzten Deal. Wir verraten Ihnen, warum sich ein genauerer Blick lohnt!

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Zwei Garkörbe, ein Gerät – und das Essen ist gleichzeitig fertig

Wer kennt es nicht? Die Pommes sind bereits fertig, aber das Hähnchen braucht noch einige Minuten. Oder das Gemüse ist perfekt gegart, während die Beilage noch auf sich warten lässt.

Genau dieses Problem löst der Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series besonders clever.

Die Heißluftfritteuse verfügt über zwei separate Garkörbe, in denen Sie unterschiedliche Speisen gleichzeitig zubereiten können. Insgesamt stehen Ihnen großzügige 9 Liter Fassungsvermögen zur Verfügung.

So können beispielsweise in einem Korb knusprige Kartoffelspalten garen, während im anderen Fisch, Fleisch oder Gemüse zubereitet wird.

Besonders praktisch finden wir die Möglichkeit, unterschiedliche Garzeiten aufeinander abzustimmen. So können beide Speisen gleichzeitig servierfertig sein.

Das spart Zeit und macht die Zubereitung eines kompletten Abendessens deutlich entspannter.

Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series Hot Air Fryer, Black, 9 L © Philips

Knusprige Ergebnisse mit wenig Öl

Ein großer Vorteil von Heißluftfritteusen ist, dass sie für viele Gerichte deutlich weniger Öl benötigen als eine klassische Fritteuse.

Der Philips Airfryer setzt dafür auf die RapidAir Plus-Technologie. Durch die gezielte Zirkulation heißer Luft sollen Speisen außen schön knusprig und innen saftig werden.

Ob selbst gemachte Pommes, Hähnchenschenkel, Ofengemüse oder kleine Snacks: Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig.

Wir finden das besonders interessant für alle, die gerne frisch kochen, dabei aber nicht jedes Mal den großen Backofen einschalten möchten.

Und das Beste: Statt mehrere Töpfe und Pfannen zu verwenden, können Sie viele Gerichte direkt in den beiden Garkörben zubereiten.

Zwölf Kochfunktionen für jede Menge Abwechslung

Der Philips Airfryer kann weit mehr als nur Pommes zubereiten.

Mit seinen zwölf Kochfunktionen bietet er zahlreiche Möglichkeiten für die tägliche Küche – vom klassischen Heißluftfrittieren über Backen und Grillen bis hin zum Aufwärmen.

Die Bedienung erfolgt über ein modernes Touchdisplay, auf dem Sie die gewünschten Einstellungen bequem auswählen können.

Gerade wenn es nach einem langen Arbeitstag schnell gehen muss, sind solche Funktionen eine echte Erleichterung.

Einfach die Zutaten vorbereiten, den passenden Modus auswählen und die Heißluftfritteuse übernimmt den Garvorgang.

Noch mehr Kochideen mit der HomeID-App

Sie haben einen Airfryer zu Hause, wissen aber nicht, was Sie damit kochen sollen?

Auch daran hat Philips gedacht.

Über die HomeID-App finden Sie passende Rezeptideen und Inspirationen für die Zubereitung mit Ihrem Airfryer.

Von schnellen Alltagsgerichten bis zu abwechslungsreichen Ideen für das Wochenende ist für viele Geschmäcker etwas dabei.

Besonders schön finden wir, dass Sie damit immer wieder neue Möglichkeiten entdecken können, die beiden Garkörbe sinnvoll zu nutzen.

Ideal für Familien und alle, die gerne Gäste einladen

Mit seinen 9 Litern Fassungsvermögen eignet sich der Philips Airfryer besonders für Haushalte, in denen regelmäßig mehrere Portionen auf den Tisch kommen.

Ob Familienessen, gemütlicher Abend mit Freunden oder ein schnelles Mittagessen: Dank der beiden unterschiedlich großen Körbe können Sie Hauptgericht und Beilage parallel zubereiten.

Auch im Alltag ist das praktisch. Schließlich muss nicht immer eine große Mahlzeit gekocht werden. Für kleinere Portionen können Sie einfach nur einen der beiden Körbe verwenden.

Unser Fazit: Ein vielseitiger Küchenhelfer zum Amazon-Dealpreis

Wir finden: Der Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series ist eine spannende Wahl für alle, die unkomplizierter kochen und gleichzeitig mehr Abwechslung auf den Teller bringen möchten.

Besonders die Kombination aus zwei Garkörben, 9 Litern Fassungsvermögen, RapidAir Plus-Technologie und zwölf Kochfunktionen macht das Gerät interessant.

Statt verschiedene Speisen nacheinander zuzubereiten, können Sie komplette Mahlzeiten in einem Durchgang planen – und haben anschließend weniger Aufwand in der Küche.

Unser Shopping-Tipp: Der Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series in Schwarz wird bei Amazon aktuell als zeitlich begrenztes Angebot geführt. Wer schon länger über die Anschaffung einer Heißluftfritteuse nachdenkt, sollte sich den Deal deshalb genauer ansehen.

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