Dieser roborock-Nass-Trockensauger ist 47% günstiger

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Krümel unter dem Esstisch, Kaffeeflecken in der Küche und schmutzige Fußabdrücke im Flur – kaum ist der Boden sauber, sieht er schon wieder aus wie vorher. Wer keine Lust hat, ständig zwischen Staubsauger und Wischmopp zu wechseln, sollte sich diesen Amazon-Deal genauer ansehen: Der roborock F25 GT saugt und wischt gleichzeitig und ist aktuell im zeitlich begrenzten Angebot erhältlich!

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Einmal drüber und der Boden ist wieder sauber

Gerade im Alltag sind es oft die kleinen Missgeschicke, die uns Zeit kosten. Morgens landet etwas Kaffee auf dem Küchenboden, nach dem Spaziergang verteilen sich nasse Schuhabdrücke im Eingangsbereich und nach dem Abendessen liegen Krümel unter dem Tisch.

Normalerweise heißt das: erst saugen, dann den Wischmopp holen.

Der roborock F25 GT soll dir genau diese doppelte Arbeit ersparen. Als Nass-Trockensauger nimmt er trockenen Schmutz auf und wischt gleichzeitig über den Boden.

Wir finden das besonders praktisch für Haushalte, in denen täglich etwas los ist – egal ob du Kinder hast, mit Haustieren lebst oder einfach gerne eine saubere Wohnung hast, ohne ständig putzen zu müssen.

roborock F25 GT Wet Dry Vacuum Cleaner © roborock

Auch unter dem Sofa wird geputzt

Ein Detail, das uns besonders gefällt, ist die 180-Grad-Lay-Flat-Funktion.

Damit lässt sich der roborock F25 GT nahezu flach auf den Boden legen. So erreichst du auch schwer zugängliche Stellen unter geeigneten Möbeln, beispielsweise unter dem Sofa oder Bett.

Denn seien wir ehrlich: Gerade dort sammeln sich gerne Staub und Krümel, die man beim schnellen Putzen oft übersieht.

Mit einer angegebenen Saugleistung von 20.000 Pascal ist das Gerät außerdem auf die Aufnahme von alltäglichem Schmutz ausgelegt.

Die Reinigungsrolle säubert sich selbst

Das lästigste am Bodenwischen kommt häufig erst danach: den schmutzigen Wischaufsatz reinigen.

Auch hier hat roborock mitgedacht. Der F25 GT verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 90 °C heißem Wasser, die dabei hilft, Verschmutzungen von der Reinigungsrolle zu lösen.

Das ist vor allem dann angenehm, wenn du regelmäßig feucht wischst und nicht nach jedem Durchgang die Rolle von Hand auswaschen möchtest.

Ganz ohne Pflege geht es allerdings nicht: Den Schmutzwasserbehälter musst du weiterhin entleeren und das Gerät regelmäßig kontrollieren.

Kabellos und praktisch für den Alltag

Weil der Nass-Trockensauger mit Akku funktioniert, musst du beim Putzen nicht ständig das Kabel umstecken.

Du kannst einfach von der Küche ins Wohnzimmer und anschließend in den Flur wechseln.

Dazu kommt eine Anti-Tangle-Funktion, die verhindern soll, dass sich Haare so leicht in der Reinigungsrolle verfangen.

Gerade bei längeren Haaren oder Haustieren ist das eine Funktion, die im Alltag einen Unterschied machen kann.

Wichtig zu wissen: Der F25 GT ist für geeignete Hartböden konzipiert, nicht als Ersatz für einen klassischen Teppichstaubsauger.

Unser Amazon-Tipp: Weniger putzen, mehr Freizeit!

Wir mögen Haushaltshelfer, die nicht einfach nur modern aussehen, sondern tatsächlich Arbeitsschritte zusammenlegen.

Und genau deshalb finden wir den roborock F25 GT interessant: Saugen, Wischen und anschließend die Rolle automatisch reinigen lassen – das klingt nach einer deutlich entspannteren Putzroutine.

Besonders schön: Den roborock F25 GT Nass-Trockensauger gibt es jetzt bei Amazon im zeitlich begrenzten Angebot!

Wenn du ohnehin über einen neuen Wischsauger nachdenkst, lohnt sich ein Blick auf den aktuellen Deal.

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