Dieser smarte Putzroboter übernimmt das Fensterputzen

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Fensterputzen gehört definitiv nicht zu unseren Lieblingsbeschäftigungen. Erst wird geschrubbt, dann poliert und sobald die Sonne ins Wohnzimmer scheint, entdecken wir doch wieder neue Streifen. Kommt dir bekannt vor? Wir haben bei Amazon einen Haushaltshelfer entdeckt, der genau dieses Problem lösen soll: den HUTT R10 Fensterputzroboter. Er reinigt mit einem Nass-Trocken-System, navigiert selbstständig über die Scheibe und ist aktuell sogar im Angebot.

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Klingt fast zu schön, um wahr zu sein? Wir haben uns angesehen, was hinter der Technik steckt.

Ein kleiner Roboter, der dir das Fensterputzen abnimmt

Statt mit Eimer, Lappen und Abzieher vor dem Fenster zu stehen, setzt du den HUTT R10 auf die Scheibe und lässt ihn seine Arbeit erledigen.

Das Besondere: Der Roboter kombiniert rotierende Nassreinigung mit trockenem Nachwischen. Während das Nasssystem Verschmutzungen lösen soll, unterstützt die trockene Reinigung ein sauberes Ergebnis.

HUTT R10 Window Cleaning Robot with Rotating Wet & Linear Dry Mopping © HUTT

Eine doppelte Sprühfunktion verteilt dabei die Flüssigkeit auf der Glasfläche. Dafür besitzt das Gerät einen 80-ml-Wassertank.

Gerade bei größeren Fensterflächen klingt das nach einer echten Erleichterung. Denn wer möchte schon den halben Samstag mit Fensterputzen verbringen?

Intelligente Navigation statt planlosem Herumfahren

Was uns am HUTT R10 besonders interessiert, ist seine KI-gestützte Navigation.

Der Fensterputzroboter soll seine Reinigungswege selbstständig planen und sich so möglichst systematisch über die Scheibe bewegen.

Dazu kommt eine bewegliche 3D-Reinigungsscheibe, die sich an die Glasoberfläche anpassen soll.

Das klingt nach einer durchdachten Kombination, die vor allem bei regelmäßigem Fensterputzen praktisch sein könnte.

Ob wirklich jede Ecke streifenfrei sauber wird, hängt allerdings auch vom Verschmutzungsgrad, der Glasfläche und der richtigen Anwendung ab. Ganz ohne gelegentliches Nacharbeiten wird es möglicherweise nicht immer gehen.

7000 Pa Saugkraft: So hält sich der Roboter am Glas

Ein Fensterputzroboter muss nicht nur reinigen, sondern auch zuverlässig an der Scheibe haften.

Der Hersteller gibt für den HUTT R10 eine Saugkraft von 7000 Pa an. Zusätzlich ist das Modell mit einem neunstufigen Sicherheitssystem ausgestattet.

Besonders bei höher gelegenen Fenstern ist Sicherheit natürlich entscheidend. Wichtig bleibt deshalb, das Gerät immer genau nach Anleitung zu verwenden und die vorgeschriebene Sicherung anzubringen.

HUTT R10 Window Cleaning Robot with Rotating Wet & Linear Dry Mopping © HUTT

Für wen lohnt sich der HUTT R10?

Wir finden die Idee besonders interessant, wenn du viele oder große Fenster zu Hause hast.

Auch bei Glasflächen, die du nur mühsam erreichst, kann ein Fensterputzroboter eine praktische Unterstützung sein – vorausgesetzt, die jeweilige Fläche ist laut Hersteller für das Gerät geeignet.

Und mal ehrlich: Wenn ein Haushaltshelfer uns eine ungeliebte Aufgabe abnehmen kann, hören wir doch gerne genauer hin.

Jetzt bei Amazon im Angebot entdecken

Der HUTT R10 Fensterputzroboter ist bei Amazon gerade als zeitlich begrenzter Deal erhältlich. Wenn du schon länger mit einem automatischen Fensterreiniger liebäugelst, ist das eine gute Gelegenheit, dir das Modell anzusehen.

Unser Redaktionsfazit: Besonders spannend finden wir die Kombination aus Nass- und Trockenreinigung, automatischer Navigation und doppelter Sprühfunktion. Der HUTT R10 könnte das Fensterputzen deutlich angenehmer machen – und dir mehr Zeit für die schönen Dinge des Wochenendes lassen.

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