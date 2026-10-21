oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Neue Bündnisse

EU-Beben: Verbrenner-Aus soll fallen

OR
von
Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament, Kamerateams und Fotografen im Hintergrund.
© EPA
Die großen Fraktionen im Europäischen Parlament wollen einem Medienbericht zufolge das für 2035 geplante Verbot für neue Autos mit Verbrennungsmotor aufweichen.
OE24 auf Google bevorzugen

Einem der "Augsburger Allgemeinen" vorliegenden Kompromisspapier zufolge sollen sich die Spitzen von Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen darauf verständigt haben, den Treibhausgasausstoß der Neuwagenflotte um lediglich 87,5 Prozent zu senken, wenn klimaschonend produzierter Stahl verbaut wird.

Auch interessant

Nach vier Jahren: Russland lässt US-Häftling frei

Protest-Chaos: Italien in Versorgungskrise

Musk selbst ordnete Starlink-Drosselung an

EVP-Fraktionschef Manfred Weber bestätigte der Zeitung eine Einigung. "Das Aus für den Verbrennungsmotor ist damit vom Tisch", fügte er hinzu.

Der bayerische Ministerpräsident, CSU-Chef Markus Söder, begrüßte gegenüber der Zeitung die sich abzeichnende Mehrheit als wichtigen Fortschritt. "Wir bewegen uns in die richtige Richtung." Es gebe nun eine "Öffnung für den Hightech-Verbrenner und das bedeutet eine Chance für unsere Autoindustrie".

VDA für weitergehende Anpassungen

Die Präsidentin des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, forderte hingegen weitergehende Anpassungen. Der Vorstoß bleibe "in relevanten Punkten aber noch hinter den notwendigen Anpassungen zurück", sagte sie. Sie bezog sich dabei auf einen früheren Vorschlag des deutschen Kanzlers Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die Emissionen um 90 Prozent zu reduzieren.

Kritik kam vom Grünen-Europaabgeordneten Michael Bloss. "Dieser erste Deal fällt noch hinter das zurück, was Deutschland und Frankreich vereinbart haben", sagte er der Zeitung. "Damit wird er zum Klotz am Bein für den boomenden Hochlauf der E-Autos."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neue Vignette ab 1. Februar Pflicht

Schwestern gingen in Grazer Schulen auf Diebestour

Neue Hinweise: Terrakotta-Armee von Kindern gebaut?

Nach vier Jahren: Russland lässt US-Häftling frei

Posting kostet jungen Burschen ein Vermögen

EU-Beben: Verbrenner-Aus soll fallen

Putin: Westen ignoriert russische Interessen (ENG)

Protest-Chaos: Italien in Versorgungskrise

Demokraten behalten Kontrolle über US-Senat

Arbeitsloser findet Geldbörse und will DAS statt einem Finderlohn