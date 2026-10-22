Frau erstochen - Ehemann unter Tatverdacht

In einem Reihenendhaus im Recklinghäuser Stadtteil Suderwich ist am Dienstagmittag eine 81-jährige Frau getötet worden. Ihr 83-jähriger Ehemann hatte selbst den Notruf gewählt. Einsatzkräfte fanden die tödlich verletzte Frau.

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Polizisten nahmen den Mann noch am Tatort fest und richteten eine Mordkommission ein. Kriminaltechniker sicherten stundenlang Spuren in dem Haus am Scharweg, Ermittler befragten Angehörige und mögliche Zeugen.



Die Gutachter stellten bei der Obduktion schwere Messerverletzungen fest. Staatsanwalt Jan Finke bestätigte gegenüber der BILD den gewaltsamen Tod, nannte aber keine Details zur genauen Todesursache. Noch am selben Tag führte die Staatsanwaltschaft den 83-jährigen Tatverdächtigen einem Haftrichter vor, der erließ einen Haftbefehl wegen Totschlags. Ersten Ermittlungen zufolge soll Josef O. seine Frau Karin bei einem Streit getötet haben; der Auslöser ist unklar. Der Senior sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft; wegen seines Alters prüft der Anstaltsarzt eine mögliche Verlegung.

Ehepaar war 60 Jahre verheiratet

Das Ehepaar lebte seit 1969 in dem Haus und war mehr als 60 Jahre verheiratet; sie hatten einen Sohn. Nachbarn beschreiben Karin O. als liebevolle und höfliche Frau, berichten aber von wiederkehrenden lautstarken Auseinandersetzungen über Jahre. Eine enge Bekannte schilderte, Josef O. habe sie regelmäßig beschimpft und geflucht, die Situation sei eskaliert. Eine Trennung sei für sie dennoch nicht infrage gekommen; sie habe Mitleid gehabt und täglich für ihn gekocht.



Die Polizei war dem Vernehmen nach schon mehrfach am Haus, es soll um häusliche Gewalt gegangen sein.