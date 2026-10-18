Frontal-Crash in Kitzbühel: Mehrere Verletzte

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag.

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Dramatische Szenen auf der B170 in Kitzbühel: Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos krachten frontal ineinander. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

Zwei Schwerverletzte per Helikopter gerettet

Besonders dramatisch: Zwei Personen, vorerst war noch unklar, wo sie im Auto gesessen hatten, erlitten schwere Verletzungen und mussten mit Notarzthubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden

. Im Einsatz standen mehrere Rettungswagen sowie die Notarzthubschrauber C4 und Heli 3. Auch die Freiwillige Feuerwehr Kitzbühel und die Polizei waren vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die Rettungsmaßnahmen zu unterstützen.

Wie es genau zu dem schweren Frontalzusammenstoß kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang.