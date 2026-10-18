GAK-Fans sorgen für Pyro-Eklat im Derby

Nachdem Sturm Graz das Stadtderby gedreht hatte, kippte die Stimmung im Stadion.

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Der Auftakt im Stadtduell für den GAK verlief nach Wunsch. Überraschend ging man gegen den Erzrivalen in Führung. Die Stimmung in Liebenau war ausgelassen, doch in kürzester Zeit kippte das komplett.

Der amtierende Vizemeister drehte innerhalb von vier Minuten den 0:1-Rückstand in eine 3:1-Führung. Die "Gäste-Fans" verkrafteten den Rückfall ihrer Mannschaft nicht so gut. Mehrere Böller und pyrotechnische Gegenstände wurden gezündet und auf das Spielfeld geworfen.

Das Spiel musste mehrere Minuten unterbrochen werden. "So blöd muss man sein. Das sind keine Fußballfans", zeigte Sky-Experte Andreas Herzog live auf Sendung kein Verständnis.