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Bereits zweiter Fall

Große Sorge wegen Ebola-Ausbruch in Kenia

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Ebola-Krise: Rotkreuz-Helfer unter ersten Toten
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Über 9.000 Fälle im Kongo, doch jetzt scheint es auch in Kenia zu beginnen.
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Ebola-Alarm in Ostafrika: das Gesundheitsministerium in Kenia hat am Mittwoch einen zweiten dramatischen Ebola-Fall offiziell bestätigt.

Virus zirkulierte in Familie

Bei dem neuen Patienten handelt es sich um einen 39-jährigen Mann. Das Schicksal hinter diesem Fall berührt zutiefst: Er ist ein enger Familienangehöriger des allerersten Opfers, das Anfang Oktober qualvoll an der Virus-Erkrankung verstarb.

Das Gute dabei: der infizierte Mann saß bereits in strenger Quarantäne und wurde rund um die Uhr überwacht. Als er am 13. Oktober plötzlich die ersten Symptome entwickelte, schlugen die Ärzte sofort Alarm, helfen konnten sie ihm aber nicht mehr.

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Jetzt suchen die Behörden alle Kontaktpersonen, doch nach Medienberichten sind bereits fünf Leute ins Ausland verreist, die Suche bleibt also ein Krimi. Um welche Staaten es sich handelt, teilte die Behörde nämlich nicht mit.

Lage im Kongo ist eskaliert

Die Lage im Kongo ist derweil völlig außer Kontrolle geraten! Unglaubliche 9.144 Ebola-Fälle wurden dort bereits im Labor bestätigt. Die traurige Bilanz des Schreckens: Seit Mitte Mai sind bereits 4.410 Menschen gestorben

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