Italien und Spanien machen die Schotten wieder auf

Nach knapp einem Jahr sind die Grenzkontrollen zu Ende.

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Nach wochenlangem Pass-Kontrollen und Warteschlangen an Flughäfen und Häfen atmen Reisende endlich auf.

Das Warten hat ein Ende

Die Innenminister Matteo Piantedosi (Italien) und Fernando Grande-Marlaska (Spanien) haben nach Medienberichten das Aus für die Grenzkontrollen besiegelt. Am Donnerstag gab es das offizielle Aufatmen aus Rom: Die nervigen Kontrollen werden nicht verlängert.

Auslöser war die Krise in der Spanien-Enklave Ceuta Ende Juli. Damals traten 70.000 bis 80.000 Migranten aus Marokko über die Grenze. Italien führte dann am 1. August Grenzkontrollen ein, begründet wurde das mit der inneren Sicherheit. Spanien reagiert am 8. August ebenso mit Grenzkontrollen und begründete das mit Migrationsdruck.