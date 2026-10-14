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"Bin erst 40"

Kurz hält sich Hintertür in die Politik offen

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Ein Mann im Anzug steht vor blauem Hintergrund und lächelt in die Kamera.
© EPA
Sebastian Kurz hält sich eine Hintertür in die Politik offen.
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Wien. Nachdem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Rückkehrambitionen in die Politik bisher stets dementiert hat, lässt er sich nun eine Hintertür offen. "Ich bin erst 40 und habe noch viele Jahre vor mir. Aber derzeit fühle ich mich sehr wohl mit dem, was ich tue", sagte er in einem am Mittwochabend veröffentlichten Interview mit dem deutschen "Handelsblatt". Konkrete Pläne nannte der Ex-Politiker, gegen den in der ÖVP-Korruptionsaffäre weiter ermittelt wird, nicht.

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Für Kurz geht es um Vorwürfe, "die falsch und extrem konstruiert waren". Mittlerweile sei er mit dem Ende seiner politischen Karriere im Reinen, so der inzwischen als Unternehmer Aktive. "Es hat ein paar Möglichkeiten gegeben in den vergangenen fünf Jahren, wieder in die Politik einzusteigen. Ich habe mich bisher immer dagegen entschieden", sagte Kurz.

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