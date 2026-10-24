Macron nach Anschlag: "Das ist ein Wendepunkt für Frankreich"

Bei einem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff auf offener Straße in einer Vorstadt von Paris hat ein Mann einen Menschen erschossen und fünf weitere verletzt.

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Bei einem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff auf offener Straße in einer Vorstadt von Paris hat ein Mann einen Menschen erschossen und fünf weitere verletzt. Die Attacke sei "objektiv ein Anschlag mit rassistischer, wahrscheinlich islamfeindlicher Konnotation" gewesen, sagte der Bürgermeister der betroffenen Stadt Trappes, Ali Rabeh, am Freitag. Innenminister Laurent Nuñez sagte, es handle sich "eindeutig um ein terroristisches Verbrechen".

Präsident Emmanuel Macron verurteilte die tödlichen Schüsse bei Paris als "rassistischen Terroranschlag". "Das, was heute geschehen ist, stellt einen Wendepunkt im Leben unserer Republik und unserer Nation dar", sagte er bei einem Besuch in der betroffenen Gemeinde Trappes.

Unter den Verletzten ist auch ein zwölfjähriges Mädchen. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen "Mordes im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung" ein.

© APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

Die Tat sei "aufgrund der tatsächlichen oder vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer angeblichen Rasse, Ethnie, Nation oder bestimmten Religion begangen" worden. Die Ermittlungen beträfen außerdem den Tatbestand des "Besitzes einer Waffe der Kategorie A", zu der insbesondere Automatikwaffen gehören, sowie der "Beteiligung an einer terroristischen kriminellen Vereinigung".

Angreifer schoss aus Fahrzeug

Den Behörden zufolge eröffnete der Mann Freitagvormittag in Trappes westlich von Paris und im nahe gelegenen La Verrière das Feuer. Nach Angaben des Bürgermeisters von Trappes schoss der Angreifer aus seinem Fahrzeug heraus.

Dem Sender BFMTV sagte Bürgermeister Rabeh, der Mann habe offensichtlich wahllos geschossen und ein "Blutbad" anrichten wollen. Es sei "ein Wunder, dass wir nicht mehr Opfer haben". Es habe "zahlreiche Schüsse in verschiedenen Stadtteilen" von Trappes gegeben.

Das Todesopfer sei "afrikanischer Herkunft", ein Verletzter in Lebensgefahr sei zudem "maghrebinischer Herkunft", sagte Rabeh. "Was wir heute miterlebt haben, ist objektiv gesehen ein Anschlag mit rassistischem, wahrscheinlich islamophobem Hintergrund", fuhr Rabeh fort.

Dem Bürgermeister von La Verrière, Nicolas Dainville, zufolge waren unter den Verletzten außerdem zwei Reinigungskräfte "afrikanischen Typs". Dainville sagte ein zwölfjähriges Mädchen sei in La Verrière "schwer verletzt" worden. Ihr Zustand sei mittlerweile jedoch "stabilisiert".

Schütze im nahe gelegenen Coignières festgenommen

Der Schütze wurde nach Angaben aus Polizeikreisen kurz nach der Tat im nahe gelegenen Coignières festgenommen. Demnach handelt es sich um einen 39-Jährigen, der in Plaisir wohnt, nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Der vorbestrafte Mann sei im Besitz einer Maschinenpistole und von Tränengasgranaten festgenommen worden.

Frankreichs Innenminister Nuñez besuchte die beiden Gemeinden im Département Yvelines gemeinsam mit der Ministerin für die Bekämpfung von Diskriminierung, Aurore Bergé. Es handele sich "eindeutig um ein terroristisches Verbrechen", sagte Nuñez vor Journalisten. Die "äußerst schwere Tat" habe knapp eine Viertelstunde gedauert, ehe fünf Sicherheitsbeamte den Schützen festgenommen hätten.

Ministerin Bergé sagte, es könnte "nicht die geringste diskriminierende Äußerung" geduldet werden. "Wir wissen, dass Worte zu Gewalt führen können", fügte sie hinzu.

Macron versichert seine Solidarität

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach den Opfern und den Bewohnern der beiden Gemeinden seine Solidarität aus. Außerdem verurteilte er die tödlichen Schüsse als "rassistischen Terroranschlag". "Das, was heute geschehen ist, stellt einen Wendepunkt im Leben unserer Republik und unserer Nation dar", sagte er bei einem Besuch in der betroffenen Gemeinde Trappes. Premierminister Sébastien Lecornu bezeichnete den Fall auf X als "sehr ernst".

Die Stimmung in Frankreich ist derzeit angespannt. Am Wochenende war es am Rande von Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missständen im Bildungssystem zu massiven Ausschreitungen gekommen. Tausende Geschäfte wurden geplündert, Rathäuser und Polizeistationen angegriffen und Gebäude in Brand gesetzt. Als Reaktion darauf wurden in mehreren Großstädten nächtliche Ausgangssperren verhängt.