Ein 35-Jähriger ist am Montag mit schweren Schussverletzungen in einer Wohnung in Wien-Penzing entdeckt worden. Die Polizei ermittelt, die Hintergründe sind noch unklar.

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Zunächst wurde die Berufsrettung Wien wegen einer schwer verletzten Person zu der Wohnung im 14. Bezirk gerufen. Als sich herausstellte, dass der Mann Schussverletzungen aufwies, wurde auch die Polizei verständigt.

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der 35-Jährige ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

Video zum Thema Mann mit Schussverletzungen in Wiener Wohnung entdeckt © oe24

Landeskriminalamt ermittelt

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Wie es zu den Schüssen kam und was sich in der Wohnung abgespielt hat, ist derzeit noch offen.

Die Polizei hält sich zu den näheren Umständen vorerst bedeckt. Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, werden aktuell keine weiteren Details bekannt gegeben. Auch ob Fremdverschulden vorliegt, ist bislang ungeklärt.