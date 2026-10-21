Mega-Deal: Alle wollen den CHIP-Saugwischer!

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Erst staubsaugen, dann den Wischmopp holen und anschließend noch den Boden trocknen lassen? Das kostet Zeit und Nerven! Zum Glück gibt es praktische Haushaltshelfer, die uns die Arbeit erleichtern. Besonders interessant finden wir den CHIP Saugwischer aus dem CHIP-Store. Er saugt und wischt gleichzeitig, reinigt seine Bürstenwalze automatisch und bietet bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit. Das Beste: Mit dem Gutscheincode oe24 bekommst du ihn jetzt für nur 199 Euro statt 249 Euro – und sparst damit ganze 50 Euro!

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Mal ehrlich: Es gibt schönere Beschäftigungen, als den Samstagvormittag mit Putzen zu verbringen. Besonders mühsam wird es, wenn du für einen sauberen Boden gleich mehrere Geräte brauchst.

Ein Gerät, zwei Aufgaben – und endlich weniger Hausarbeit

Genau hier kommt der CHIP Saugwischer ins Spiel. Er verbindet Staubsaugen und feuchtes Wischen in einem einzigen Arbeitsgang.

Ob Krümel unter dem Esstisch, Staub im Flur oder alltäglicher Schmutz in der Küche: Statt zweimal durch die Wohnung zu gehen, erledigst du beide Reinigungsschritte auf einmal.

Vor allem in Haushalten, in denen täglich viel los ist, kann das eine große Erleichterung sein.

Hier den CHIP Saugwischer im CHIP Store entdecken und mit oe24 sparen

CHIP Saugwischer © Chip Store

Kabellos putzen, bis zu 50 Minuten lang

Besonders praktisch ist der leistungsstarke 28,8-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Der Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 50 Minuten.

Du kannst dich also frei durch deine Wohnung bewegen, ohne ständig eine neue Steckdose suchen zu müssen.

Vom Wohnzimmer geht es direkt in die Küche und anschließend ins Schlafzimmer. Wie lange der Akku tatsächlich durchhält, hängt dabei von der Nutzung ab.

Frisches Wasser für saubere Böden

Ein weiteres Highlight ist das durchdachte Zwei-Tank-System. Der CHIP Saugwischer verfügt über einen 630-ml-Frischwassertank und einen separaten 500-ml-Schmutzwassertank.

Das bedeutet: Frisches und aufgenommenes Schmutzwasser bleiben voneinander getrennt.

Im Vergleich zum klassischen Putzeimer ist das besonders angenehm. Schließlich möchte niemand den Boden mit bereits verschmutztem Wasser reinigen.

CHIP Saugwischer © Chip Store

Die Bürstenwalze reinigt sich selbst

Wer kennt es nicht? Der Boden ist endlich sauber, aber danach muss noch der Wischmopp ausgewaschen werden.

Hier punktet der CHIP Saugwischer mit seiner automatischen Selbstreinigung. Die Bürstenwalze lässt sich nach dem Putzen automatisch reinigen.

Den Schmutzwassertank musst du zwar weiterhin entleeren, aber ein Teil der lästigen Nacharbeit wird dir abgenommen.

Smarte Details für den Alltag

Auch bei der Bedienung hat der CHIP Saugwischer einiges zu bieten.

Über das integrierte LED-Display behältst du den Akkustand, den Reinigungsmodus, den Tankfüllstand und wichtige Wartungshinweise im Blick.

Besonders praktisch ist außerdem die automatische Stoppfunktion: Sobald du das Gerät aufrecht in die Parkposition stellst, stoppt es von selbst.

Ideal, wenn du beim Putzen kurz einen Stuhl zur Seite stellen oder die Tür öffnen möchtest.

CHIP Saugwischer © Chip Store

Jetzt 50 Euro sparen – exklusiv mit dem Gutscheincode oe24

Fest steht: Wer regelmäßig Hartböden reinigt und sich das Putzen erleichtern möchte, sollte sich den CHIP Saugwischer überlegen.

Die Kombination aus Saugen, Wischen, kabellosem Betrieb und automatischer Bürstenreinigung macht ihn zu einem interessanten Haushaltshelfer.

Und auch der Preis kann sich sehen lassen: Regulär kostet der CHIP Saugwischer 249 Euro. Mit dem Gutscheincode oe24 zahlst du im CHIP-Store nur 199 Euro – das sind 50 Euro Ersparnis!

Wenn du künftig weniger Zeit mit der Bodenreinigung verbringen möchtest, lohnt sich ein Blick auf dieses Angebot!

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