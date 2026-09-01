Premier League
Millionen-Deal fix: ÖFB-Star Danso wechselt
England. Der Transfer ist nun offiziell in trockenen Tüchern. Wie die Spurs am Dienstag bekannt gaben, wechselt der ÖFB-Verteidiger Kevin Danso auf Leihbasis zum Liga-Konkurrenten AFC Sunderland. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano war der Weg für den wechselwilligen Österreicher endgültig frei, nachdem Tottenham mit Tosin Adarabioyo bereits einen entsprechenden Ersatz verpflichtet hatte.
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Leihe mit teurer Kaufpflicht
Laut dem Sportmagazin "The Athletic" beläuft sich die anfängliche Leihgebühr für den ehemaligen deutschen Bundesliga-Spieler des FC Augsburg auf knapp drei Millionen Euro. Sollte Sunderland den Klassenerhalt in Englands höchster Spielklasse schaffen, greift laut den vorliegenden Berichten zudem eine Kaufpflicht. Bezüglich der Summe zirkulieren leicht unterschiedliche Angaben, die sich zwischen rund 26 Millionen Euro und 25 Millionen Pfund (umgerechnet 29,2 Millionen Euro) bewegen. Tritt dieser Fall ein, würde dem Leihjahr ein langfristiger Vierjahresvertrag folgen.
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Danso, der im Winter 2025 vom französischen Klub RC Lens nach London gewechselt war, blickt auf insgesamt 52 Pflichtspiele und einen Treffer für Tottenham zurück.
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Wichtige Säule im ÖFB-Team
Für die österreichische Nationalmannschaft stand der 27-Jährige bisher 36 Mal auf dem Rasen und gehörte zuletzt auch zum rot-weiß-roten Aufgebot bei der WM in Nordamerika. Nun möchte er bei seinem neuen Arbeitgeber eine zentrale Rolle einnehmen.
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