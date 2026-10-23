Nach Mord-Versuch: Polizei jagt brutalen Messerstecher

Nach der brutalen Attacke auf einen 20-jährigen Ägypter in Innsbruck hat die Polizei am Freitag im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Fahndungsfoto eines Verdächtigen veröffentlicht.

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Unbekannte Täter hatten dem Mann in der Nacht auf den 6. Mai offenbar mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt.

Die Aufnahme wurde nahe dem Tatort gemacht, bestätigte ein Sprecher auf APA-Nachfrage. Der Ägypter war in der Innsbrucker Klinik notoperiert worden.

Er befand sich daraufhin in stabilem Zustand und konnte befragt werden. Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen wegen versuchten Mordes und schweren Raubes auf. Anrainer hatten vor der Tat im Bereich der Nagillergasse/Ingenuin-Fischler-Straße eine Auseinandersetzung wahrgenommen. Daraufhin riefen sie die Exekutive, die den 20-Jährigen letztlich vorfand. Die Tatwaffe wurde zunächst nicht gefunden.

In seiner Befragung gab der Mann an, von mehreren Personen attackiert und verletzt worden zu sein, wie es damals hieß. Er könne sich aber nicht erklären, weshalb es zu dem Überfall gekommen war. Die Tat hatte sich zwischen 23.45 Uhr und 0.15 Uhr im Bereich Dr.-Stumpf-Straße, Nagillergasse, Mitterweg, Ingenuin-Fischler-Straße bzw. Tiergartenstraße ereignet. Personen, die Angaben zu der Person auf dem Fahndungsfoto machen können, wurden ersucht, sich mit dem Tiroler Landeskriminalamt (Tel. 059133 70 3333) in Verbindung zu setzen.