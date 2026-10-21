Nächster Sieg: Lilli Tagger schon im Viertelfinale

Tennis-Hoffnung Lilli Tagger steht beim WTA-250-Turnier in Osaka im Viertelfinale.

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Die 18-jährige Osttirolerin gewann am Mittwoch das Teenager-Duell mit der 19-jährigen Tschechin Tereza Valentova 7:5,6:3. Nächste Gegnerin könnte die in Japan als Nummer 1 gesetzte US-Amerikanerin Ann Li, die Nummer 25 der Welt, sein. Sinja Kraus war beim 2:6,1:6 gegen Talia Gibson (WTA-42.) indes chancenlos.

Während der Australierin Gibson in jedem Satz jeweils zwei Breaks gelangen, vergab die Wienerin Kraus ihre drei Breakchancen allesamt. Tagger musste in ihrem Match zunächst einem 1:3 hinterherlaufen, ehe ihr Breaks zum 3:3 und 7:5 gelangen. Im zweiten Satz genügte der Osttirolerin ein verlorenes Aufschlagsspiel Gibsons (1:3), um die Partie zu gewinnen. Nach 1:48 Stunden stand der Sieg über die in der Weltrangliste 31 Plätze hinter Tagger rangierende Valentova fest.