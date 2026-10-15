Lotterien-Gewinnspiel
oe24-Gewinner trafen Paralympics-Sieger
Anlässlich des großen Jubiläums der Österreichischen Lotterien verloste oe24 zwei Karten für die große Sportler-Gala und im Voraus ein Meet & Greet mit unseren Paralympics-Stars Veronika und Johannes Aigner. Am Donnerstag, den 15. Oktober, war es dann endlich soweit.
Der glückliche oe24-Gewinner Patrick Puchinger traf beim exklusiven Get-together mit den Lotterien-Managern Günter Engelhart, Brigit Wagesreither und Gerlinde Wohlauf auf die Aigner-Geschwister. Gemeinsam mit seiner Begleitung Alexander Dubkowitsch genossen sie auf der Rooftop-Bar "Oben" Drinks und entspannte Plaudereien.
Am Abend ging es für die glücklichen Gewinner im Smoking zur großen Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle, was für Patrick und Alexander sicher ein unvergessliches Erlebnis sein wird.
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