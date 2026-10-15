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Lotterien-Gewinnspiel

oe24-Gewinner trafen Paralympics-Sieger

SR
von
Veronika und Johannes Aigner mit oe24-Gewinner Patrick Puchinger
© oe24
Vor der großen Sporthilfe-Gala trafen die glücklichen Gewinner Veronika und Johannes Aigner bei einem exklusiven Empfang.
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Anlässlich des großen Jubiläums der Österreichischen Lotterien verloste oe24 zwei Karten für die große Sportler-Gala und im Voraus ein Meet & Greet mit unseren Paralympics-Stars Veronika und Johannes Aigner. Am Donnerstag, den 15. Oktober, war es dann endlich soweit.

Günter Engelhart (Österreichische Lotterien), Birgit Wagesreither (Österreichische Lotterien), Johannes Aigner, Veronika Aigner, Gerlinde Wohlauf (Österreichische Lotterien), Stefanie Beinhofer vom ÖPC
Günter Engelhart (Österreichische Lotterien), Birgit Wagesreither (Österreichische Lotterien), Johannes Aigner, Veronika Aigner, Gerlinde Wohlauf (Österreichische Lotterien), Stefanie Beinhofer vom ÖPC © Fuhrich

Der glückliche oe24-Gewinner Patrick Puchinger traf beim exklusiven Get-together mit den Lotterien-Managern Günter Engelhart, Brigit Wagesreither und Gerlinde Wohlauf auf die Aigner-Geschwister. Gemeinsam mit seiner Begleitung Alexander Dubkowitsch genossen sie auf der Rooftop-Bar "Oben" Drinks und entspannte Plaudereien.

Veronika und Johannes Aigner mit oe24-Gewinner Alexander Bubkowitsch
Veronika und Johannes Aigner mit oe24-Gewinner Alexander Bubkowitsch © oe24

Am Abend ging es für die glücklichen Gewinner im Smoking zur großen Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle, was für Patrick und Alexander sicher ein unvergessliches Erlebnis sein wird.

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