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Lungen-OP

Papst Leo XIV. wurde erfolgreich operiert

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Papst Leo XIV. wurde erfolgreich operiert.
© IMAGO/ABACAPRESS
Papst Leo XIV. soll nach Angaben des Vatikan die Lungen-Operation gut überstanden haben.
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Große Erleichterung bei den Gläubigen weltweit: Der chirurgische Eingriff an der Lunge von Papst Leo XIV. ist nach Plan und ohne Komplikationen verlaufen. Das Kirchenoberhaupt hat die Operation gut überstanden und ist bereits wieder auf sein Zimmer zurückgekehrt.

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Das vatikanische Presseamt erklärte in der Mitteilung kurz und unmissverständlich: "Der Eingriff wurde erfolgreich und wie geplant durchgeführt; der Heilige Vater ist auf sein Zimmer zurückgekehrt." Damit gibt die vatikanische Führung erste Entwarnung, nachdem die Nachricht über den notwendigen chirurgischen Eingriff zuvor weltweit für große Anteilnahme und Besorgnis gesorgt hatte.

Der Pontifex wurde in der renommierten römischen Gemelli-Klinik operiert, in der sich bereits mehrere Päpste vor ihm in medizinische Behandlung begeben hatten. Die behandelnden Ärzte konnten den Knoten an der Lunge wie vorgesehen entfernen. Nach dem Eingriff wurde das Kirchenoberhaupt unverzüglich wieder auf seine Station gebracht, wo nun die streng überwachte Erholungsphase beginnt.

Papst Leo XIV. wurde in der Gemelli-Klinik operiert.
Papst Leo XIV. wurde in der Gemelli-Klinik operiert. © APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Vorerst keine Termine

Trotz des guten Verlaufs steht für Papst Leo XIV. in den kommenden Tagen absolute Ruhe auf dem Programm. Alle offiziellen Termine und Audienzen bleiben bis zum 20. Oktober ausgesetzt.

Die nächste geplante Reise nach Südamerika soll wie vorgesehen stattfinden. Papst Leo XIV. hatte bereits vor dem Spitalsaufenthalt bekräftigt, seinen Besuch in Peru im Zeitraum vom 6. bis 17. November antreten zu wollen.

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