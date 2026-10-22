Festgenommen
Russischer Spion in Deutschland aufgeflogen
Ermittler des Bundeskriminalamts (BKA) haben im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree den mutmaßlichen Spion Vadym Y. (53) eiskalt erwischt.
Merz: "Werden das noch häufiger sehen"
Der 53-jährige ukrainische Staatsbürger lebte unauffällig in Eisenhüttenstadt, soll aber seit Sommer 2025 als Geheim-Agent für Moskau gearbeitet haben. Seine Mission: Die Bundeswehr und die Rüstungsindustrie auszuspionieren.
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Zu den Informationen, die er mutmaßlich sammelte, gehörten den Angaben nach etwa Erkenntnisse über die Produktion von Panzern, Munition und Explosivstoffen sowie Personal und militärische Anlagen an Standorten zur Sicherung der NATO-Ostflanke.
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) äußerte gegenüber Agenturen, dass man "solche Fälle häufiger sehen wird". Weiters sagte Merz, dass ihn das nicht überrasche. "Aber täuschen wir uns nicht, die Aktivitäten des russischen Geheimdienstes in Deutschland sind unverändert hoch."
Allein in diesem Jahr wurden in Deutschland schon mehrere mutmaßliche Spione festgenommen, die im Auftrag russischer Geheimdienstler tätig gewesen sein sollen.
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