Schöne Zähne auf Knopfdruck? Diese Schallzahnbürste ist Nummer 1

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Zweimal täglich Zähneputzen gehört für uns alle zur Routine. Aber warum nicht ein bisschen mehr aus diesen wenigen Minuten machen? Wer noch mit einer gewöhnlichen Handzahnbürste putzt oder seine alte elektrische Zahnbürste ersetzen möchte, sollte sich die Philips Sonicare 5500 genauer ansehen. Wir haben das Modell bei Amazon entdeckt – und besonders die intelligente Andruckkontrolle und die praktischen Timer-Funktionen machen uns neugierig!

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Kleine Veränderung, großer Unterschied im Badezimmer

Morgens muss es meistens schnell gehen: aufstehen, duschen, Zähne putzen und schon geht es los. Abends sieht es oft nicht anders aus.

Genau deshalb mögen wir Beauty- und Pflegehelfer, die sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen.

Die Philips Sonicare 5500 setzt auf Schalltechnologie und soll dabei helfen, die Zähne gründlich zu reinigen. Statt komplizierter Einstellungen bekommst du eine Zahnbürste mit einer Intensitätsstufe und praktischen Funktionen, die dich beim Putzen unterstützen.

Besonders schön finden wir auch das schlichte weiße Design. Damit macht die Zahnbürste auf dem Waschbecken eine richtig gute Figur.

Philips Sonicare 5500 Electric Toothbrush © Philips

Zu fest aufgedrückt? Die Zahnbürste hilft dir dabei

Ein Detail, das uns besonders gefällt, ist die integrierte Andruckkontrolle.

Denn beim Zähneputzen gilt nicht unbedingt: Je fester, desto besser.

Wenn du zu viel Druck ausübst, kann das dein Zahnfleisch unnötig belasten. Die Philips Sonicare 5500 erkennt übermäßigen Druck und hilft dir dabei, deine Putztechnik anzupassen.

Gerade wenn du bisher eine Handzahnbürste verwendet hast, kann das eine praktische Unterstützung sein.

Zwei Minuten, die sich lohnen

Hand aufs Herz: Weißt du wirklich immer, wie lange du deine Zähne putzt?

Manchmal fühlt sich eine Minute schließlich deutlich länger an, als sie tatsächlich ist.

Deshalb verfügt die Philips Sonicare 5500 über einen SmarTimer, der dich bei der empfohlenen Putzdauer von zwei Minuten unterstützt.

Dazu kommt der BrushPacer. Er hilft dir dabei, die verschiedenen Bereiche deines Mundes gleichmäßig zu berücksichtigen.

So musst du beim Zähneputzen nicht ständig auf die Uhr schauen.

Ideal für den Umstieg auf eine Schallzahnbürste

Wenn du bisher noch keine Schallzahnbürste verwendet hast, könnte auch die EasyStart-Funktion interessant sein.

Sie ermöglicht einen sanfteren Einstieg, indem die Putzleistung während der ersten Anwendungen schrittweise gesteigert wird.

Das finden wir besonders praktisch, wenn sich das Gefühl einer Schallzahnbürste anfangs noch ungewohnt anfühlt.

Und weil das Modell auf eine einfache Bedienung setzt, musst du dich nicht erst durch zahlreiche Programme klicken.

Unser Amazon-Tipp für deine tägliche Pflegeroutine

Wir finden, dass sich gerade bei Dingen, die man jeden Tag verwendet, ein genauer Blick auf die Ausstattung lohnt.

Die Philips Sonicare 5500 kombiniert Schalltechnologie mit einer Andruckkontrolle, einem Zwei-Minuten-Timer und einer Funktion für den sanften Einstieg.

Wenn du dir eine neue elektrische Zahnbürste gönnen möchtest, lohnt sich deshalb ein Blick auf die Philips Sonicare 5500 bei Amazon!

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