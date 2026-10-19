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Macron lehnt ab

Straßenschlachten und Chaos: Frankreich-Minister will hinschmeißen

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Ein Demonstrant mit Kreuz steht vor einer brennenden Auto und Zapfsäule bei Protesten in Paris.
© APA/AFP/KIRAN RIDLEY
Nach schweren Ausschreitungen mit vielen Verletzten will Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez abdanken. Macron lehnte das Rücktrittsangebot ab.
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Paris. Nach den schweren Ausschreitungen in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron ein Rücktrittsangebot von Innenminister Laurent Nuñez zurückgewiesen. Nuñez solle im Amt bleiben, um die Befehlskette innerhalb der Polizei und der Sicherheitskräfte aufrechtzuerhalten, teilte das Präsidialamt in Paris am Montag mit. Macron habe den Minister zudem angewiesen, so schnell wie möglich neue Konzepte für den Umgang mit Plünderern auszuarbeiten.

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Der Minister habe dem Präsidenten am Sonntag seinen Rücktritt angeboten, erklärte der Élysée-Palast am Montag. Macron habe dies jedoch mit Verweis auf die "notwendige Kontinuität bei der Führung der Sicherheitskräfte" zurückgewiesen. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, sieht Macron "Versäumnisse" bei der Planung der Polizeieinsätze und der Beschaffung von Informationen im Vorfeld der Gewaltexzesse in mehreren französischen Städten.

Ein Mann im Anzug steht nachdenklich vor einer Wand mit EU- und Frankreich-Farben.
Frankreichs Präsident Macron steht wegen landesweiter Proteste schwer unter Druck. © APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN

Massive Gewaltausschreitungen

Frankreich hatte am Wochenende die schwersten politischen Unruhen seit Jahren erlebt. Bei landesweiten Protesten unter anderem gegen hohe Lebenshaltungskosten kam es zu Straßenschlachten mit der Polizei. Hunderte Geschäfte wurden geplündert. Gebäude und Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Demonstranten lieferten sich erbitterte Straßenschlachten mit der Polizei, die unter anderem Tränengas einsetzte. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 2.397 Menschen festgenommen. Durch die Gewalt seien 997 Polizisten und andere Sicherheitskräfte verletzt worden, sieben von ihnen schwer.

Menschen verbarrikadieren eine Straße in Paris mit Müll und Fahrrädern, im Hintergrund brennt etwas.
Menschen verbarrikadieren eine Straße in Paris mit Müll und Fahrrädern, im Hintergrund brennt etwas. © APA/AFP/MATTHIEU RONDEL

Die Proteste hatten im September wegen des Lehrermangels in Schulen an sozialen Brennpunkten begonnen. Inzwischen richten sie sich generell gegen soziale Ungleichheit, Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben und die Inflation. Die Unruhen setzen Macron vor der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr zusätzlich unter Druck. Macron selbst darf bei der Wahl nicht mehr antreten. Umfragen deuten auf einen Wahlsieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen hin.

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