Vorsprung schmilzt
Umfrage-Beben: AfD verliert plötzlich stark
Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen schrumpft der Abstand zwischen den beiden stärksten politischen Kräften auf drei Prozentpunkte. Auch bei den übrigen Parteien gibt es Veränderungen.
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AfD nur noch knapp vor Union
Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 26 Prozent. Das entspricht einem Minus von zwei Prozentpunkten gegenüber der vorherigen Erhebung. CDU und CSU verbessern sich hingegen um zwei Punkte auf insgesamt 23 Prozent. Damit holt die Union gleich vier Prozentpunkte auf die bisher führende AfD auf.
Auch SPD legt zu
Auch die SPD kann leicht zulegen. Die Sozialdemokraten erreichen 14 Prozent und liegen damit wieder vor den Grünen, die nach einem Rückgang um zwei Punkte nur noch auf 13 Prozent kommen. Die Linke verliert einen Prozentpunkt und erreicht elf Prozent. Die FDP bleibt unverändert bei drei Prozent und würde damit den Einzug in den Bundestag verpassen. Auf sonstige Parteien entfallen zusammen zehn Prozent.
Für die derzeitige schwarz-rote Koalition ergibt sich daraus weiterhin keine parlamentarische Mehrheit.
Die Forschungsgruppe Wahlen befragte zwischen dem 20. und 22. Oktober insgesamt 1225 Wahlberechtigte telefonisch und online.
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