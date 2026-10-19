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VW-Schock: ALLE Gehälter bis 2030 einfrieren

Der kriselnde deutsche Autobauer Volkswagen will  weltweit die Gehälter v bis 2030 einfrieren.
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VW steckt in der Krise.

Der kriselnde deutsche Autobauer Volkswagen will   weltweit die Gehälter vieler seiner Beschäftigten bis 2030 einfrieren. Wie die "Süddeutsche Zeitung" (Montagsausgabe) schreibt, geht dies aus internen Unterlagen hervor, die dem Blatt vorliegen.

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Der VW-Konzern fährt derzeit einen harten Sparkurs: Insgesamt sollen in den nächsten Jahren rund 100.000 Stellen gestrichen werden und in Deutschland stehen bis zu vier Werke vor dem Aus.

Der Verzicht auf Lohnerhöhungen könnte für die Betroffenen wegen der Inflation den Angaben zufolge einen realen Einkommensverlust von rund zehn Prozent bedeuten. Die Pläne könnten somit weitere Einschränkungen für die 275.000 Beschäftigten des Konzerns in Deutschland bedeuten.

VW Volkswagen
VW-Konzern spart. © APA/EPA

Auch Boni und Vergünstigungen stehen infrage

Die ab dem vierten Quartal geltenden neuen Richtlinien für die Verhandlungen sehen demnach einen "Pay freeze until 2030" vor, ein Einfrieren der Gehälter bis 2030 durch "Aussetzen von Lohnerhöhungen". Zu den Richtlinien zähle auch die Reduzierung variabler Vergütungsanteile, spezieller Zahlungen und Vorteile - sowie ein Abbau von Stellen.

Wenn die Richtlinien umgesetzt werden, würden die Rahmenbedingungen in den einzelnen Teilen des VW-Konzerns berücksichtigt, heißt es laut "SZ" in den Papieren. Alle Marken, Regionen und Betriebe sollten aber den Unterlagen zufolge einen "angemessenen" Beitrag zu den Einsparzielen leisten, schreibt die Zeitung. VW erklärte demnach auf Anfrage, man äußere sich nicht zu "solchen Spekulationen".

Volkswagen steckt wie andere deutsche Autobauer derzeit in einer tiefen Krise. Der Aufsichtsrat hatte Anfang September beschlossen, in den kommenden Jahren weltweit weitere 50.000 Stellen zu streichen - zusätzlich zu dem bereits vereinbarten Abbau von 50.000 Arbeitsplätzen. Zudem stehen vier Werke in Deutschland ab 2031 bis 2034 auf der Kippe.

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