Wochenend-Deal bei Amazon: 50-Zoll-4K-Fernseher ist reduziert!

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Popcorn steht bereit, die Kuscheldecke liegt auf dem Sofa und endlich ist Zeit für die Serie, über die gerade alle sprechen. Fehlt nur noch der passende Fernseher! Wir haben uns den neuen Amazon Ember Fire TV der 4-Series mit 50 Zoll angesehen – und seine Ausstattung klingt nach einem echten Upgrade fürs Wohnzimmer. 4K-Auflösung, Alexa-Sprachsteuerung und smarte Streaming-Funktionen machen ihn besonders interessant.

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Wenn du ohnehin über einen neuen Fernseher nachdenkst, solltest du dir dieses Modell bei Amazon genauer ansehen.

50 Zoll: Großes Bild, ohne gleich das Wohnzimmer umzubauen

Wir finden, ein Fernseher sollte vor allem eines können: Lust auf den nächsten Filmabend machen.

Mit seiner 50-Zoll-Bildschirmdiagonale von rund 127 Zentimetern bietet der Amazon Ember reichlich Platz für Serien, Filme und Sportübertragungen.

Dank 4K-UHD-Auflösung können passende Inhalte mit vielen Details dargestellt werden. Dazu unterstützt das Gerät HDR10+, wodurch kompatible Filme und Serien von einer dynamischeren Darstellung der Helligkeits- und Kontrastwerte profitieren können.

Ob spannender Thriller oder gemütliche Romcom – gerade auf einem größeren Bildschirm macht das Zuschauen einfach mehr Spaß.

"Alexa, such mir etwas Gutes zum Anschauen!"

Hand aufs Herz: Manchmal verbringen wir mehr Zeit mit der Suche nach einem Film als mit dem eigentlichen Anschauen.

Hier kommt die Alexa-Sprachfernbedienung ins Spiel. Statt dich mühsam durch Menüs zu klicken, kannst du unterstützte Funktionen bequem per Sprache steuern.

Mit Alexa+ soll auch die Suche nach passenden Sendungen einfacher werden. Welche Funktionen du tatsächlich nutzen kannst, hängt allerdings von der Verfügbarkeit in deiner Region und den jeweiligen Voraussetzungen ab.

Besonders praktisch finden wir, dass Fire TV bereits integriert ist. Du brauchst also keinen zusätzlichen Streaming-Stick, um auf unterstützte Apps und Streamingdienste zuzugreifen.

Für einzelne Dienste können natürlich Abonnements erforderlich sein.

Ein Fernseher, der auch ausgeschaltet schön aussieht

Amazon Ember 50" 4-Series with Fire TV (newest gen), 4K UHD smart TV with Alexa Remote © Amazon

Ein Detail, das uns besonders gefällt, ist die Ambient Experience.

Damit kann sich der Bildschirm bei unterstützten Funktionen in eine Art digitale Bilderfläche verwandeln, statt einfach nur schwarz zu bleiben.

Gerade in einem schön eingerichteten Wohnzimmer ist das ein nettes Extra. Schließlich steht der Fernseher dort oft ziemlich prominent.

Auch beim Ton hat Amazon mitgedacht: Dolby Audio soll für ein angenehmes Klangerlebnis bei Filmen, Serien und Musik sorgen.

Der schnellere Prozessor der neuen Generation ist außerdem auf eine flüssige Bedienung ausgelegt.

Unser Redaktionscheck: Für wen lohnt sich der Amazon Ember?

Wenn du einen unkomplizierten Smart-TV suchst, der Streaming, Sprachsteuerung und 4K-Bildqualität miteinander verbindet, ist der Ember 4-Series eine interessante Wahl.

Besonders gefällt uns, dass du mit Fire TV viele Funktionen direkt an Bord hast. Das macht den Fernseher auch für alle attraktiv, die keine Lust auf zusätzliche Geräte und komplizierte Einstellungen haben.

Wer allerdings höchste Ansprüche an Gaming, besonders helle Räume oder echtes Heimkino stellt, sollte vor dem Kauf noch einen Blick auf Bildwiederholrate, Anschlüsse und weitere Displaydaten werfen.

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Ein neuer Fernseher muss nicht immer ein kompliziertes Technikprojekt sein. Manchmal möchte man einfach ein schönes Bild, die Lieblingsapps und eine Fernbedienung, die einem das Leben leichter macht.

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