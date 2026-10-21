Zuckerberg zu 25 Milliarden Mega-Strafe verknackt

Die facebook-Mutter Meta wurde jetzt von einem US-Gericht zu einer Rekordstrafe verdonnert.

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Was für eine Niederlage für Mark Zuckerberg! Ein Richter im US-Bundesstaat New Mexico hat den Facebook-Mutterkonzern Meta zu einer unfassbaren Strafe von 25 Milliarden Dollar (rund 23 Milliarden Euro) verdonnert.

Geld soll jetzt in die Schulen fließen

Der Grund: Eine Jury sah es als erwiesen an, dass das Social-Media-Imperium seine Nutzer eiskalt getäuscht hat.

Hinter dem Mega-Urteil steckt der legendäre Cambridge-Analytica-Skandal aus dem Jahr 2021. Damals kam heraus, dass eine britische Beraterfirma über eine Drittanbieter-App die privaten Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern abgezapft hatte.

New Mexicos Generalstaatsanwalt Raul Torrez zog deshalb vor Gericht – und gewann jetzt richtig.

Das Landesgesetz sieht eine Strafe von bis zu 5.000 Dollar pro Verstoß vor und schreibt vor, dass das gesamte Geld dem Schulsystem von New Mexico zufließen soll.

Für den Zuckerberg-Konzern ist es bereits die zweite heftige Abrechnung in New Mexico innerhalb kürzester Zeit.

Erst im März wurde Meta verurteilt, weil der Konzern die Öffentlichkeit über die Sicherheit von Jugendlichen auf Facebook, Instagram und WhatsApp belogen hatte.