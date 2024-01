Arnautovic will mit Inter gegen Verona nachlegen

Nach seinem ersten Tor für Inter Mailand in der Serie A ist ÖFB-Teamspieler Marko Arnautović motivierter denn je.

Am Samstag (ab 12.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) empfangen die „Nerazzurri“ den Hellas Verona FC zuhause im San Siro. Die aktuellen Tabellenführer der Liga treffen auf Verona, die sich derzeit auf dem 17. Platz befinden.

Die letzten sechs Begegnungen gegen Hellas Verona konnte Inter Mailand für sich entscheiden. Nach dem 6:0-Sieg im Mai 2023 gehen die Schwarz-Blauen als klarer Favorit in die Partie.

Schlüsselspieler für Inter

Ein besonderes Augenmerk gilt dem österreichischen Topstürmer Marko Arnautović, der in der vergangenen Partie sein erstes Ligator für Inter erzielt hat. Aufgrund einer Adduktorenverletzung des argentinischen Weltmeisters Lautaro Martínez stand der Wiener im letzten Spiel gegen Genua (1:1) zum dritten Mal in Folge in der Startelf und etabliert sich damit fest im Kader.

Kampf um den Scudetto

Juventus Turin bleibt Inter Mailand im Titelkampf auf den Fersen. Als Tabellenzweiter liegt der italienische Rekordmeister mit nur zwei Punkten Rückstand (43) hinter den Schwarz-Blauen.

Inter Mailand hat einen vielversprechenden Neuzugang verpflichtet. Tajon Buchanan wechselt vom FC Brügge zu den „Nerazzurri“. Der 24-jährige Kanadier kommt für acht Millionen Euro vom belgischen Top-Klub und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Buchanan soll den Ausfall von Juan Cuadrado kompensieren.