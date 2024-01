Miami Dolphins wollen die Kansas City Chiefs enttrohnen

Im Achtelfinal-Kracher der NFL-Play-offs gastieren die Miami Dolphins beim amtierenden Champion, den Kansas City Chiefs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 2 Uhr) steigt im NFL-Play-off ein absoluter Football-Leckerbissen. Der amtierende Meister, die Kansas City Chiefs empfangen im Eiskasten Arrowhead Stadium die Hammer-Offensive der Miami Dolphins.

Schon vor dem Spiel steht fest: Für einen der großen Titelkandidaten endet die Saison. Der größte Vorteil für die Hausherren könnte die vorhergesagte Temperatur werden. Es soll bis zu -20 Grad (gefühlt -32 Grad) kalt werden. Die Dolphins, angeführt von Ex-Chiefs-Superstar Tyreek Hill sind allerdings aus ihren Heimspielen höhere Temperaturen gewöhnt.

Erfrierungen und Fangprobleme sind befürchtet

Der amtierende Super-Bowl-Sieger kann dabei cool bleiben, es ist nicht das erste Mal, dass Patrick Mahomes & Co. bei Minusgraden auflaufen müssen. Dennoch warnen Experten, dass die Kälte sogar zu Erfrierungen führen kann. Ein weiteres Problem für die Gäste ist, dass das fangen der Bälle bei dieser Witterung besonders schwer wird. Allerdings baut das Offensivspiel genau darauf auf, die pfeilschnellen Receiver, wie Jalen Waddle und Tyreek Hill einzusetzen.

Schon in der Regular Season trafen die beiden Spitzenteams aufeinander. Beim Spiel in Frankfurt setzten sich die Chiefs knapp mit 21:14 durch. Doch die Dolphins warten schon lange auf einen Sieg gegen Kansas City. Am 6. November 2011 setzte man sich - damals ebenfalls im Arrowhead Stadium - mit 31:3 durch.