Atlético Madrid will mit Sieg Girona näher kommen

Die Mannschaft von Star-Trainer Diego Simeone will Mittwoch (21.30 Uhr) die Lücke auf Überasschungsteam Girona verkürzen.

Am Mittwoch (ab 21.30 Uhr im Sport24-Liveticker) gastiert Atletico Madrid bei FC Girona. Für beide Teams kann das Spiel richtungsweisend im Titelkampf sein. Während Girona in der Tabelle mit Real Madrid gleichauf ist, beträgt der Rückstand der Elf von Simeone 7 Punkte auf die ersten zwei Tabellenplätze.

In den letzten zwölf Pflichtspielen holte Girona CF stolze zehn Siege und verlor überhaupt keine Partie. Ohnehin bestritten die Katalanen bereits imposante 14 ihrer 18 Ligapartien siegreich. Atletico zog zuletzt in LaLiga in drei Auswärtsspielen nacheinader den Kürzeren.

Bessere Bilanz für Madrid

Es ist bislang das neunte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams. In den bisherigen acht Matches zwischen beiden Teams, gab es 5 Remis und 3 Siege für Atletico Madrid

Fakt ist jedoch, sollte Girona das Spiel gewinnen würden sie zumindest an Real Madrid dranbleiben, die heute gegen Mallorca antreten. Für Superstar Griezmann und Co. wären drei Punkte im Meisterschaftsrennen wichtig, wenn sie weiterhin an der Tabellenspitze kratzen wollen.