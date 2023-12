Liverpool will mit Sieg gegen Newcastle ins neue Jahr starten

Top vier zur Premier-League-Halbzeit eng beisammen - Laut Guardiola haben kleine Teams aufgeholt

Die englische Fußball-Premier-League stellt zur Halbzeit einen eher unerwarteten Tabellenführer. Liverpool hat die Erwartungen übertroffen, nur ein Spiel unglücklich verloren, doch bei sechs Remis ist der Vorsprung der Elf von Jürgen Klopp minimal.

Liverpool hat einen Plan gefunden, um seine Verletzungsmisere zu übertauchen. Obwohl beide Linksverteidiger fehlen, stellen die "Reds" die an Toren (16) gemessen stabilste Defensive der Liga. "Alles beginnt mit dem Verteidigen - wir kassieren nicht ständig Gegentore, müssen nicht verzweifeln", meinte Klopp. "Bis jetzt ist es ganz gut. Es ist besser, Erster zu sein als Sechster", erinnerte der Deutsche vor dem Heimspiel gegen das formschwache Newcastle United (9.) am Montag. Der Jänner könnte - nicht nur für Liverpool - eine Prüfung werden, wenn etwa Mohamed Salah und andere Größen beim Afrika Cup weilen.

Kracher als erste Prüfung

Die erste Prüfung für Klopps Truppe kommt gleich zu Beginn des Jahres. Am Montag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) wollen die "Reds" mit einem Sieg starten und die Tabellenführung festigen. Newcastle hingegen liegt derzeit weit hinter den eigenen Erwartungen.

Mit den Millionen aus Saudi Arabien starteten die "Magpies" ambitioniert in die Saison. Das Ziel war abermals mindestens die Qualifikation für die Champions League. Derzeit liegt man allerdings nur auf Platz 9. 2024 soll die Wende her. Dafür will man mit einem Sieg im Premier-League-Topspiel gleich Selbstvertrauen tanken. Allerdings sind die Voraussetzungen alles andere als glorreich. Newcastle konnte in den letzten fünf Partien nur ein Spiel gewinnen, dem gegenüber stehen vier Niederlagen.