Valencia will im Derby gegen Villarreal Serie starten

Zum 59. Mal geht es im valencianischen Derby am Dienstag um die Nummer 1 in der Region.

Die spanische Liga startet am Dienstag (ab 21.30 Uhr im Sport24-Liveticker) mit einem brisanten Duell ins Jahr 2024. Im Derby Derbi de la Comunitat treffen die beiden schwächelnden Traditionsvereine Valencia und Villarreal aufeinander.

Die beiden Städte liegen nur 56 Kilometer auseinander, weil sie allerdings lange Zeit in unterschiedlichen Spielklassen spielten, gab es das Duell erst 58 Mal. 26 Spiele davon sicherte sich der große FC Valencia, elf Remis stehen 21 Erfolge der "gelben U-Boote" gegenüber.

Krisen-Derby

Doch derzeit läuft es in der Liga für beide Mannschaften alles andere als nach Wunsch. Beide Mannschaften sind ambitioniert in die Saison gestartet, wollten um ein Ticket in den internationalen Wettbewerben ein Wörtchen mitsprechen. Valencia liegt nach 18 Spieltagen nur auf Platz 10 in der Tabelle, auf einen Europacup-Startplatz fehlen schon acht Zähler. Villarreal ist mit weiteren vier Punkten weniger sogar nur 13. in der Primera Division.

Immerhin konnten die beiden Rivalen vor dem Jahreswechsel nocheinmal Selbstvertrauen tanken. Valencia gewann vor dem Derby im legendären Estadio de Mestalla gegen Rayo Vallecano erstmals nach fünf sieglosen Spielen, Villarreal war vor dem 3:2-Sieg vor Weihnachten gegen Celta Vigo 3 Spiele ohne vollen Erfolg. Eines ist klar: Sowohl Valencia, als auch Villarreal müssen einen Lauf starten, um weiter von einem Euro-Ticket träumen zu dürfen.