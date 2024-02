Kansas City Chiefs wollen gegen San Francisco 49ers Titel verteidigen

Es ist das Spiel der Spiele in der besten Football-Liga der Welt: Im Super Bowl fordern die San Francisco 49ers Titelverteidiger Kansas City Chiefs

Der Höhepunkt der NFL-Saison steigt heute Nacht (ab 0.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) in Las Vegas statt. Im Super Bowl treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers.

Die Chiefs wollen im ausverkauften Allegiant Stadium zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren den Super Bowl gewinnen. Es wäre auch zum ersten Mal seit den New England Patriots 2005 die erfolgreiche Titelverteidigung. Insgesamt sieben Franchises ist dieses Kunststück bislang gelungen, den Pittsburgh Steelers als einziges Team sogar zwei Mal.

Dennoch ist der Titelverteidiger im Finale leichter Außenseiter für Buchmacher und Experten. Die 49ers haben die Chance auf den sechsten Titel ihrer Geschichte und würden damit mit den aktuellen Rekordmeistern Pittsburgh und New England gleiichziehen.

49ers heiß auf Revanche

Im Final-Duell vor vier Jahren standen sich die beiden Teams bereits gegenüber. Damals hatte Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs das bessere Ende für sich. Das soll sich heuer ändern, wenn es nach den San Francisco 49ers geht.

Es treffen die wohl besten Spieler ihrer Position aufeinander. Nicht nur das Quarterback-Duell zwischen Patrick Mahomes und Shooting-Star Brock Purdy steht im Fokus. Bei den Running Backs stehen sich mit Allzweckwaffe Christian McCaffrey von den 49ers und Isiah Pacheco von den Chiefs zwei der besten Läufern der Liga gegenüber. Auf der Tight-End-Position rittern die Kult-Stars Travis Kelce und George Kittle um das Rampenlicht.

Doch auch in der Defensive warten zwei Aushängeschilder der Generation darauf, die gegnerische Offensive auszubremsen. Chiefs-Gigant Chris Jones will seinen nächsten Super-Bowl-Ring erkämpfen, während Nick Bosa mit den Goldgräbern seinen Premieren-Titel holen will.