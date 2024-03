Leipzig hofft auf magische Nacht in Madrid

Auf RB Leipzig wartet im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinale eine Herkules-Aufgabe bei Real Madrid.

Im legendären Bernabeu-Stadion glaubt RB Leipzig am Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) mit den ÖFB-Legionären Xaver Schlager, Nicolas Seiwald udn Christoph Baumgartner auf das Wunder von Madrid. Im Hinspiel musste man sich mit einem bitteren 0:1 den "Königlichen" geschlagen geben.

In der Liga konnten die Bullen zuletzt wieder jede Menge Selbstvertrauen tanken. Gegen Bochum fuhr man einen souveränen 4:1-Sieg ein, liegt in der Tabelle allerdings einen Punkt hinter einem Champions-League-Startplatz für nächste Saison. Erst ein einziges Mal gelang es den Deutschen den Aufstieg im Achtelfinale zu meistern. 2019/20 gelang sogar der Sprung bis ins Halbfinale. Danach war ein Mal in der Gruppenphase und zwei Mal im Achtelfinale gegen Liverpool und ManCity Endstation.

Doch was spricht dafür, die Elf von Marco Rose das erneut frühe aus in der Königsklasse verhindern kann? Ein Blick auf die letzte Saison lässt die Bullen hoffen. In der Gruppenphase konnte man den Champions-League-Rekord-Sieger mit 3:2 besiegen, damals allerdings vor den eigenen Fans, nun haben die Spanier 80.000 begeisterte Fans auch noch im Rücken.

Real mit Wut im Bauch

Noch dazu brodelt es seit dem Wochenende in Madrid. Real fühlt sich nach dem Skandal-Spiel gegen Valencia um den Sieg betrogen. Damals wurde das Spiel während einer Flanke abgepfiffen, die den Siegtreffer in letzter Sekunde bedeutet hätte. Grund genug für die Madrilenen jetzt noch einen draufsetzen zu wollen.

Während ÖFB-Star David Alaba weiterhin verletzt fehlt, kann das "weiße Ballett" vor allem auf Superstar Jude Bellingham bauen. Der Brite kassierte nach dem Eklat am Sonntag auch noch die rote Karte und hat dadurch nächstes Wochenende auf jeden Fall spielfrei. Noch dazu kennt er Leipzig aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund in der deutschen Bundesliga. Bislang traf er gegen die Bullen zwei Mal und lieferte vier Assists, diese Werte will der Brite weiter verbessern.