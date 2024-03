Liverpool gegen ManCity: Showdown im englischen Titelkampf

Das Spiel der Spiele steht in England am Programm.

Wer setzt sich in England an die Tabellenspitze? Am Sonntag (ab 16.45 Uhr im Sport24-LIVETICKER) gastiert Meister Manchester City bei Tabellenführer Liverpool. Es ist vorerst auch das letzte Mal des ewigen-Kult-Duelles auf der Trainerbank zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola.

Der Sieger des Spiels kann sich im Kampf um die englische Krone einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Denn in der Endabrechnung zählt im Zweifelsfall das direkte Duell. Das Hinspiel im Herbst endete mit einem 1:1-Unentschieden. Doch es geht noch um viel mehr.

Denn im Fokus steht in der Partie auch das Aufeinandertreffen von zwei der besten Trainer der Gegenwart. Liverpool-Chef Jürgen Klopp ist weltweit der einzige, der im direkten Duell mit Taktik-Genie Guardiola die Nase vorne hat. Der Deutsche konnte den Spanier insgesamt zwölf Mal bezwingen, der ManCity-Coach hat elf Siege zu Buche stehen. Dennoch ist das Team rund um Superstar Erling Haaland an der Anfield Road als leichter Favorit geführt (alle Wetten zum Spiel finden Sie hier). Damit würde Guardiola im ewigen Duell mit seinem Rivalen gleichziehen können.