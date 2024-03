Manchester City muss im Derby gegen United siegen

Das Manchester-Derby in der Premier League sorgt auch aus sportlicher Sicht für jede Menge Brisanz.

Am Sonntag (ab 16.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) ist es soweit: Das Stadtduell zwischen ManCity und ManUnited elektrisiert die Premier League. Für die beiden Rivalen geht es dabei um viel. Während City mit einem Sieg an Tabellenführer Liverpool dranbleiben würde, geht es für United um einen Platz im Europacup.

Superstar Erling Haaland kommt mit breiter Brust zum Liga-Kracher. Unter der Woche traf der Norweger gleich fünf Mal im FA Cup gegen Luton Town. Davor waren die Resultate der Guardiola-Elf allerdings alles andere als Souverän. Ein Remis gegen Chelsea und zwei 1:0-Siege gegen Brentford und Bournemouth sind für die erfolgsverwöhnten Citizens verbesserungswürdig. Doch auch bei den "Red Devils" läuft es alles andere als Rund. Drei der letzten vier Spiele gewann man mit nur einem Tor Unterschied, im vierten Spiel gegen Fulham setzte es eine blamable Heim-Niederlage.

ManU hofft auf ersten Derby-Auswärtssieg seit 2019

Das Hinspiel im Old Trafford war eine klare Sache für die Gäste: ManCity setzte sich mit 3:0 durch. In der Liga gab es in den letzten fünf Aufeinandertreffen überhaupt nur eine Niederlage. Zumindest auf die Derby-Heimstärke will sich die Guardiola-Truppe verlassen können. Den letzten Sieg der Red Devils im Etihad Stadium gab es im Dezember 2019.

Auch dieses Mal spricht nicht viel für einen United-Sieg auf fremden Boden. Zwar ist die Mannschaft von Coach Eric ten Hag auf Platz 4 in der Auswärtstabelle mit 7 Siegen, einem Remis und nur fünf Niederlagen, allerdings sind die Skyblues auf heimischen Terrain heuer noch ungeschlagen.