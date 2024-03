Medwedew muss gegen Angstgegner Korda bestehen

Im Kampf um das Achtelfinale von Indian Wells zittert Superstar Daniil Medwedew vor Lokalmatador Sebastian Korda.

Am Montag tritt Vorjahresfinalist Daniil Medwedew im Sechzehntelfinale von Indian Wells an. Dort trifft die Nummer 4 der Weltrangliste auf US-Hoffnung Sebastian Korda (ATP-29). Für beide steht in der Partie viel am Spiel.

Der 23-Jährige aus Florida willin seiner Heimat zum zweiten Mal den großen Wurf schaffen und bei einem Masters bis ins Halbfinale vorstürmen. Doch davor wartet erst einmal mit dem Russen ein harter Brocken. Doch ein Blick auf die Vergangenheit macht Korda Mut. Auch wenn er dieses Mal als klarer Underdog geführt wird (die Quoten zum Spiel finden Sie hier), ist er so etwas wie der Angstgegner von Medwedew.

Von drei Partien konnte sich der US-Shootingstar in den letzten beiden Spielen durchsetzen. Einzig die Premiere beim Masters in Paris 2021 ging in drei Sätzen an Medwedew. Das letzte Duell war sogar eine klare Sache in zwei Sätzen (7:6, 6:2). Auch damals (Herbst 2023) war es ein Sechzehntelfinale, auch damals wurde Outdoor auf Hartplatz gespielt. Obendrein fuhr Korda bei dem damaligen Turnier in Shanghai sein bislang bestes Karriere-Resultat ein. Bei dem ATP1000-Turnier stürmte er bis ins Halbfinale. Diesen Coup will er nun vor den heimischen Fans wiederholen.