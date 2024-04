Paris will Barcelonas Träume platzen lassen

Der FC Barcelona träumt weiter vom ersten Champions-League-Titel seit 9 Jahren. Am Weg dorthin wartet allerdings das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain.

Am Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) will sich der große FC Barcelona im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales für das Achtelfinal-Aus vor drei Jahren an Paris Saint-Germain revanchieren. Die Katalanen haben in der Königsklasse die wohl letzte realistische Titelchance in dieser Saison, für Paris soll endlich der lang ersehnte Traum des Henkelpotts in Erfüllung gehen,

Seit dem 24. Jänner ist der FC Barcelona ungeschlagen. Damals scheiterte man allerdings ausgerechnet im Viertelfinale des spanischen Cups an Athletic Bilbao. In der Runde der letzten Acht in Europas Königsliga soll es für die "Blaugrana" besser laufen. Doch mit dem Hauptstadtklub aus Frankreich wartet ein echtes Kaliber. Seit fünf Monaten konnte niemand das Team rund um Superstar Kylian Mbappe bezwingen. Die letzte Niederlage setzte es allerdings in der Champions-League. Im September schoss Newcastle die Pariser mit 4:1 vom Platz.

Diese unheimliche Serie ist allerdings nicht der einzige Grund warm PSG im Viertelfinal-Kracher ins Spiel geht. Zuletzt standen sich die beiden Mannschaften im Königsklassen-Achtelfinale 2021 gegenüber. Nach einem 4:1-Sieg in Barcelona reichte den Franzosen ein 1:1 zum Aufstieg. Es war das das erste Mal, dass sich die Franzosen in einem K.o.-Duell nach Hin und Rückspiel durchsetzen konnten seit dem Viertelfinal-Duell 1995.