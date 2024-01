Sinner glaubt an Coup gegen Rublew im Duell der Wien-Sieger

Im Viertelfinal-Duell der jungen Wilden trifft Jannick Sinner am Mittwoch auf Andrej Rublew.

Die Entscheidung bei den Australian Open ist zum Greifen Nah. Am Mittwoch steigen die Viertelfinal-Partien der Herren. Der absolute Top-Hit ist das Gipfeltreffen zwischen Jannick Sinner (ITA/ATP-4) und Andrej Rublew (RUS/ATP-5).

Sechs Mal standen sich die beiden auf der ATP-Tour gegenüber. Vier Mal ging der Italiener als Sieger vom Platz. Zwei Matches fanden in Wien statt. 2020 setzte sich Rublew im Premieren-Duell durch und gewann danach auch das größte Tennisturnier auf österreichischem Boden. Auch das bisher letzte Spiel zwischen Sinner und Rublew fand in der Wiener Stadthalle statt. Im vergangenen Oktober setzte sich der Italiener durch und krönte sich einen Tag später zum Champion von Wien.

Das einzige Freiluftspiel auf Hartplatz konnte ebenfalls Sinner 2023 in Miami klar für sich entscheiden.

Halbfinal-Premiere in Melbourne

Das beste Ergebnis in Australien war für beide bislang der Einzug ins Viertelfinale. Der erstmalige Sprung unter die besten vier Tennisspieler Down Under bleibt heuer nur einem vorbehalten. Hier hat Sinner einen kleinen Grand-Slam-Vorteil. Im Vorjahr konnte er in Wimbledon bereits Halbfinal-Luft bei einem Major schnuppern. Für Rublew war stets spätestens im Viertelfinale Endstation.