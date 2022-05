Die Suche nach Lebewesen außerhalb der Erde verlief bis jetzt erfolglos. Geht es nach Forschern, suchen wir an den falschen Orten, um fremdes Leben zu finden.

Die Suche nach fremdem Leben fasziniert die Menschheit wie kaum ein anderes Thema, doch einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass wir gar nicht so weit suchen müssen, um Außerirdische zu finden, und dass sie tatsächlich in einer anderen Dimension unter uns auf der Erde leben könnten. Eine Theorie, die von Ufologen vertreten wird, ist die interdimensionale Hypothese (IDH), die besagt, dass Außerirdische möglicherweise in anderen „Realitäten“ oder "Dimensionen" parallel zu unserer eigenen existieren.



Da nicht zu 100 Prozent klar ist, was Leben eigentlich ist, könnten Wissenschaftler und Astronomen einen großen Fehler begehen, wenn sie davon ausgehen, dass das Leben außerhalb unseres Planeten mit dem auf der Erde vergleichbar ist, so die Forscher.



Im Gespräch mit The Guardian sagte die Astrobiologe Helen Sharman: "Es gibt so viele Milliarden von Sternen da draußen im Universum, dass es dort alle möglichen Formen von Leben geben muss. Werden sie so sein wie du und ich, aus Kohlenstoff und Stickstoff bestehen? Vielleicht nicht. Es ist möglich, dass sie jetzt schon hier sind und wir sie nur nicht sehen können.



Auch die Geobiologin Victoria Orphan vom California Institute of Technology hat ebenfalls angemerkt, dass einige Lebewesen in einer "Schattenbiosphäre" existieren könnten. Sie sagte, dass Wissenschaftler, die auf der Grundlage des zentralen Dogmas, dass alle Lebewesen auf dieselben chemischen Elemente angewiesen sind, um zu überleben, nach Leben suchen, möglicherweise "das Boot verpassen", weil sie Organismen, die "etwas anders vorgehen", nicht berücksichtigen.



Lynn Rothschild, Astrobiologe im Ames-Forschungszentrum der NASA, erklärte gegenüber The News Alerts: "Man kann nicht nach etwas jagen, wenn man keine Ahnung hat, was es ist. Ich glaube, dass das, was wir jetzt haben, eine nicht-natürliche Definition von Leben ist, weil wir nur einen Datenpunkt haben. Ich frage mich, ob das Leben nur das ist, was wir als solches definieren."