Autohersteller bringt Batman-SUV auf den Markt

Der indische Autohersteller Mahindra hat den Traum jedes Batman-Fans in Mumbai präsentiert. Die Auslieferung startet pünktlich zum Internationalen Batman-Tag am 20. September.

Mahindra hat zu Ehren der "The Dark Knight"-Trilogie das E-Auto BE 6 Batman Edition herausgebracht. Das SUV ist ein echtes Sammlerstück, da die Stückzahl streng limitiert ist.

Pratap Bose, Designchef von Mahindra, erklärt die Entscheidung: "Mit der Batman Edition wollten wir noch einen Schritt weiter gehen – etwas so Persönliches, optisch so Fesselndes schaffen, dass es sich anfühlt, als besäße man ein Stück Filmgeschichte."

© Mahindra Automotive

"Mehr als eine Ikone der Popkultur"

Vikram Sharma von Warner Bros. Discovery erklärt: "Batman ist mehr als eine Ikone der Popkultur – er steht für Innovation, Widerstandsfähigkeit und den unermüdlichen Drang, Grenzen zu überschreiten. Diese Zusammenarbeit bringt diesen Geist auf mutige, elektrisierende Weise auf die Straße. Es ist ein Sammlerstück auf Rädern."

© Mahindra Automotive

Das Sondermodell kommt in Satin-Schwarz, mit golden lackierten Bremssätteln und Fahrwerk. Überall ist das berühmte Bat-Logo zu finden. Auf Felgen, Türen, Stoßfänger und Glasdach ragt das berühmte Symbol. Sogar beim Einsteigen werfen die Projektionslampen das legendäre Fledermaus-Zeichen auf den Boden.

Top-Version als Grundlage

Das besondere Design setzt sich auch im Inneren fort. Leder, Alcantara und goldene Ziernähte prägen den Innenraum. Das Emblem ist auf den Sitzen, Boost-Knopf und Armaturen zu finden. Das Infotainment-System begrüßt den Fahrer mit einer speziellen Animation.

© Mahindra Automotive

Als Grundlage dient die Top-Version des BE 6. Dieser besitzt einen 79 kWh Akku, 282 PS und 380 Newtonmeter Drehmoment. Das Fahrzeug erreicht bis zu 550 Kilometer Reichweite mit einer Ladung.

Überraschender Preis

Der Preis dafür ist ein Knaller. Zuerst lag die Stückzahl bei 300 und wurde später auf 999 erhöht. Dafür kostet der E-SUV umgerechnet rund 27.000 Euro. Damit ist er deutlich günstiger als die Konkurrenz.

Ein Problem gibt es. Der Verkauf ist vorerst nur auf Indien beschränkt. Trotzdem ist er laut Mahindra bereits ausverkauft. Keine Überraschung: Das Unternehmen gibt an, dass erstmals weltweit die Batman-Lizenz von Warner Bros. für ein Serienfahrzeug verwendet werden darf.