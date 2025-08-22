Alles zu oe24VIP
Citroen C5 Aircross: Fährt mit teil- oder mit vollelektrischer Power
© Hersteller

Crossover

Citroen C5 Aircross: Fährt mit teil- oder mit vollelektrischer Power

22.08.25, 12:00
Teilen

Zum Start servieren die Franzosen einen Mildhybrid-Otto und einen Stromer. 

Vorstellung. Ungewöhnlich lange absolvierte der kompakte Crossover seinen ersten Modellzyklus, von 2017 bis 2025. Jetzt fährt der Franzose, in seiner ersten Phase das Flaggschiff der Doppelwinkel-Marke, an den Start seiner zweiten Generation.

LxBxH: 4.652 x 1.8936 x 1.688 mm, 2.784 mm Radstand. 

LxBxH: 4.652 x 1.8936 x 1.688 mm, 2.784 mm Radstand. 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motoren: 1,2-l-MHEV-Benz, BEV
  • Leistung: 145, 195, 213 PS
  • Antrieb: Vorderrad
  • Getriebe: 6 G DCT, 1 G Aut.
  • Preis: ab 31.490/34.990 €

565 - 1.668 Liter Laderaum-Volumen ehen sich aus. 

565 - 1.668 Liter Laderaum-Volumen ehen sich aus. 

© Hersteller

Diese ist technisch von Grund auf erneuert, ebenso wie das Ex- und Interieur-Design. Dimensionsseitig firmiert er an der Grenze zwischen dem C- und D-Segment. Die Einstandsmotorisierungen sind der elektrisch aufgepowerte, hinlänglich bekannte 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner.

Taktiler 13-Zoll-Screen fürs Infotainment-System. 

Taktiler 13-Zoll-Screen fürs Infotainment-System. 

© Hersteller

Mit Strom-Assistenz bringt er's auf 145 PS. Der Batterie-Elektriker holt Energie aus einem 73-kWh-Akku und leistet 213 PS. Die mögliche Reichweite soll bis zu 520 Kilometer ausmachen. Weitere Motorisierungen folgen, darunter ein 1,6-Liter-Benziner-Plug-In-Hybrid mit 195 PS. Auf Basis einer 21-kWh-Batterie sollen bis zu 85 rein elektrisch gefahrene Kilometer möglich sein. Eine Allradantriebs-Variante wird jedoch nicht dabei sein, diese Option gehört den Technik-Brüdern unter den Logos von Peugeot und Opel.

