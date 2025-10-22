Ford Transit: Sechzig-Jahre-Jubiläum

Seit 1965 firmiert er im Leichtnützlings-Portfolio.

Dunton/UK. Als das Wort "Transe" noch nicht doppeldeutig war, hielt es als liebevolle Bezeichnung des Transit her. Der hat nun auch schon sechzig Jahre auf dem Dach, ist natürlich im Laufe der Jahrzehnte an Dimensionen - in sieben Generationen von 4,5 auf bis zu 6,5 Meter -, Technik und Technologie gewachsen und hat sich in eine Reihe von Varianten verzweigt.

Klassiker mit Charakter – der Ford Transit von 1970 verkörpert den robusten Charme der frühen Transporterjahre und begründet Fords Ruf als vielseitiger Lastenträger. © Hersteller

Technische Daten

Motor: Elektromotor (rein batterieelektrisch, Konzeptfahrzeug Supervan 4.2)

Leistung: bis zu 2.000 PS (Supervan 4.2)

Antrieb: Elektro (Allradantrieb)

Getriebe: Automatik (ein Gang, typisch für E-Fahrzeuge)

Preis: keine Angaben (Supervan als Konzept, Serienmodelle je nach Variante)

Der Transit Mk1 von 1969 zeigt die typische Linienführung der ersten Generation – funktional, unverkennbar und bis heute stilprägend. © Hersteller

Jeder, nicht alleine Professionisten, ebenso Private, sollte seinen maßgeschneiderten Transit haben. Das erfüllt die Marke mittlerweile mit einer variationsreichen Modellfamilie, vom Subkompakten bis zum 3,5-Tonner. Teils in wechselseitiger Kooperation mit Volkswagen Nutzfahrzeuge, der aktuelle Transporter der Wolfsburger, vielmehr Hannoveraner, basiert auf einer Ford-Plattform.

Ein Blick in die Vergangenheit – der einfache, zweckmäßige Innenraum des 1965er Transit steht für pure Funktionalität und Handwerksgeist der 1960er-Jahre. © Hersteller

Abgesehen davon: Ford hat bisher mehr als 13 Millionen Transits aus dem Werk Langley, England, in die Welt geschickt. Elektrifizierung ist aktuell ein Hauptthema. Wie weit das gehen kann, führt der rein batteriestromgetriebene Supervan 4.2 vor. Mit 2.000 PS Spitzenleistung.