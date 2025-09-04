Kia EV4: Entweder mit schrägem oder mit Fastback-Heck

Die Südkoreaner erweitern das Elektro-Portfolio um ein neues Modell.

Test. Nicht alles ist SUV, was Kia - elektrisch - auf die Räder stellt. Der nächstkommende ist ein Kompakter, entweder klassisch als Hatchback oder nahe an einem Kombi angesiedelt, als Fastback, was eleganter und sportlicher daherkommt. In diesem Segment setzen die Südkoreaner auf eine 400-Volt-Bordarchitektur. Ebenso auf Vorderradantrieb.

LxBxH: 4.430/4.730 x 1.860 x 1.485/1.480 Millimeter. © Hersteller

Technische Daten

Motor: 1 E-Aggregat

Leistung: 204 PS/283 Nm

Akku-Kapazität: 58,3, 81,4 kWh

Reichweite: bis zu 633 km

Preis: ab 39.590/52.140 € (Hb./Fb.)

2.820 mm Radstand, ab 435/490 l Laderaum-Volumen. © Hersteller

An Akku-Kapazitäten stehen zwei zur Auswahl, entweder 58,3 oder 81,4 kWh. Das ändert nichts an der Leistung, beide haben 204 PS, es wirkt sich jedoch signifikant auf die mögliche Reichweite aus. Laut technischen Angaben können es bis zu 633 Kilometer sein (mit 58,3-Akku bis zu 440 km). Das Gewicht liegt im üblichen Rahmen vollelektrischer Fahrzeuge: mit kleinerem Akku sind es ab 1.811, mit größerer Batterie ab 1.987 Kilogramm.

Panorama-Display und nicht ganz rundes Lenkrad. © Hersteller

Gleichstand herrscht auch bei der (abgeregelten) Top-Speed, 170 km/h dürfen es sein. Differenzen gibt's bei der DC-Lade-Power. Mit der kleineren Batterie können es bis zu 101 kW sein, der größere Akku kann mit bis zu 128 kW nachgefüllt werden.