Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Auto
oe24VIP Astro Auto Business Buzz24 Chronik Cooking Digital E-Paper FELLNER! LIVE Games Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Nachhaltiges Österreich Madonna News Newsletter Österreich Politik Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Auto
Kia EV5: Akku-Strom-Pendant des Kompakt-SUV-Topsellers
© Hersteller

Vollelektrisch

Kia EV5: Akku-Strom-Pendant des Kompakt-SUV-Topsellers

25.08.25, 12:00
Teilen

Der neue Batterie-Triebling basiert auf einer 400-Volt-Bordarchitektur. 

Vorstellung. Die Südkoreaner komplettieren ihre Elektro-Abteilung. Ganz vorne an der Startlinie stehen SUVs respektive Crossover. Deshalb folgt auf EV6, EV9 und EV3 mit dem EV5 ein Vertreter des momentan gefragtesten Segments, mit etwas mehr als 4,6 Metern Außenlänge schon hart an der Grenze der Kompaktheit.

LxBxH: 4.615 x 1.875 x 1.715 mm, 2.750 mm Radstand. 

LxBxH: 4.615 x 1.875 x 1.715 mm, 2.750 mm Radstand. 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motor: 1 E-Aggregat
  • Leistung: 218 PS
  • Antrieb: Vorderrad
  • Getriebe: 1 G Aut
  • Preis: steht noch nicht fest

Familien-Orientierung: 566 bis 1.650 Liter Laderaum. 

Familien-Orientierung: 566 bis 1.650 Liter Laderaum. 

© Hersteller

Im Auge hat Kia vor allem Familien - analog zum (aufgefrischten) Sportage, als dessen direktes Pendant der Neo-Elektriker positioniert ist. Das Exterieur-Design weist ihn als direkten Verwandten der bereits genannten Brüder aus. Ähnliches gilt fürs Interieur, siehe etwa EV9, mit schmalem Panorama-Display. Analog-Regler fehlen trotzdem nicht, siehe Lautstärke-Justierung. An den Marktstart rollt er fürs Erste mit Frontantrieb und einem 81,4 kWh-Akku und 218 PS.

Panorama-Display: 12,3 plus 5,3 plus 12,3 Zoll. 

Panorama-Display: 12,3 plus 5,3 plus 12,3 Zoll. 

© Hersteller

Diese Kombination soll es auf bis zu 530 Kilometer Reichweite bringen. DC-geladen werden kann mit bis zu 150 kW. Weitere Batterie- und Motorleistungs-Varianten folgen. Allradantrieb und voraussichtlich eine Power-Version werden dabei sein. Ab Ende November steht er bei den Händlern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden