Kia EV5: Akku-Strom-Pendant des Kompakt-SUV-Topsellers

Der neue Batterie-Triebling basiert auf einer 400-Volt-Bordarchitektur.

Vorstellung. Die Südkoreaner komplettieren ihre Elektro-Abteilung. Ganz vorne an der Startlinie stehen SUVs respektive Crossover. Deshalb folgt auf EV6, EV9 und EV3 mit dem EV5 ein Vertreter des momentan gefragtesten Segments, mit etwas mehr als 4,6 Metern Außenlänge schon hart an der Grenze der Kompaktheit.

LxBxH: 4.615 x 1.875 x 1.715 mm, 2.750 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motor: 1 E-Aggregat

Leistung: 218 PS

Antrieb: Vorderrad

Getriebe: 1 G Aut

Preis: steht noch nicht fest

Familien-Orientierung: 566 bis 1.650 Liter Laderaum. © Hersteller

Im Auge hat Kia vor allem Familien - analog zum (aufgefrischten) Sportage, als dessen direktes Pendant der Neo-Elektriker positioniert ist. Das Exterieur-Design weist ihn als direkten Verwandten der bereits genannten Brüder aus. Ähnliches gilt fürs Interieur, siehe etwa EV9, mit schmalem Panorama-Display. Analog-Regler fehlen trotzdem nicht, siehe Lautstärke-Justierung. An den Marktstart rollt er fürs Erste mit Frontantrieb und einem 81,4 kWh-Akku und 218 PS.

Panorama-Display: 12,3 plus 5,3 plus 12,3 Zoll. © Hersteller

Diese Kombination soll es auf bis zu 530 Kilometer Reichweite bringen. DC-geladen werden kann mit bis zu 150 kW. Weitere Batterie- und Motorleistungs-Varianten folgen. Allradantrieb und voraussichtlich eine Power-Version werden dabei sein. Ab Ende November steht er bei den Händlern.