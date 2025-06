Škoda Elroq: In die Familie der Sportler aufgenommen

In 5,4 Sekunden von null auf hundert km/h.

Der jüngste Stromer im tschechischen Stall hat gerade seine Karriere angetreten. Auf dem Fuß der Premiere folgt die Mitgliedschaft in der Sport-Abteilung, bei Škoda mit einem RS-Logo markiert. Wie in seinen Brüdern sorgen zwei Elektro-Aggregate im Verein mit einem 84-kWh-Akku für 340 PS plus einem Maximal-Drehmoment von 679 Newtonmetern an Systemleistung.

L x B x H: 4.488 x 1.884 x 1.608 Millimeter.

Technische Daten

Motoren: 2 E-Aggregate

Leistung: 340 PS/679 Nm

Antrieb: Allrad

Akku-Kapazität: 84 kWh

Reichweite: bis zu 550 km

Preis: ab 54.490 €

Radstand: 2.769 mm.

Das Gewicht summiert sich dabei auf ab 2.195 Kilogramm. Damit pfeilt der Elektro-Tscheche in 5,4 Sekunden von null auf hundert km/h. An Reichweite sollen bei aller Strom-Stärke bis zu 550 Kilometer möglich sein. Flott ist die DC-Ladeleistung (Gleichstrom), mit bis zu 185 kW. Gezähmt wird die Power nicht alleine durch den zweiachsigen Antrieb und eine ausgeklügelte Fahrdynamik-Elektronik, es kommt auch ein adaptives Sportfahrwerk dazu.

Matrix-LED-Scheinwerfer sowie bis zu 21 Zoll große Alu-Räder gehören zur Ausstattung.

Matrix-LED-Scheinwerfer gehören zur Ausstattung, ebenso bis zu 21 Zoll große Alu-Räder. Wie in allen Baureihen gehört die Lackierung in Mamba-Grün alleine den RS. Man kann ihn auch in Schwarz (und anderen Farben) ordern.