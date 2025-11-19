Mercedes-Benz verabschiedet sich von Luxusstrategie

Mercedes-Benz wendet sich einem Zeitungsbericht zufolge von seiner Luxusstrategie ab.

Statt sich auf margenstarke Fahrzeuge der Oberklasse zu fokussieren, wolle Konzernchef Ola Källenius nun Premiumautos in allen Preisklassen bauen, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise am Mittwoch. Der deutsche Autokonzern hatte vor drei Jahren beschlossen, sich stärker auf hochpreisige, luxuriöse Modelle zu verlegen, um zweistellige Renditen zu erreichen.

Die Autonachfrage kühlte sich aber bald darauf weltweit ab. Der harte Wettbewerb und die schnelle Umstellung auf Elektroautos in China setzen zudem die deutschen Hersteller auf ihrem wichtigsten Markt stark unter Druck. Zuletzt schrumpfte das bereinigte Betriebsergebnis von Mercedes-Benz im dritten Quartal um 17 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, allen voran wegen stark sinkender Absätze in der Volksrepublik und Belastungen durch den US-Importzoll. Eine offizielle Kommunikation seitens Mercedes-Benz zu dem Strategieschwenk lag zunächst nicht vor.